Toda Panamá consternada por la confesión de Thomas Christiansen mientras se está quedando fuera del Mundial 2026: “Algo no funciona”

El entrenador no tuvo rodeos a la hora de dar sus verdades sobre el presente de La Canalera.

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen paraliza a toda Panamá con un mensaje impactante.
Thomas Christiansen paraliza a toda Panamá con un mensaje impactante.

Panamá empató con Surinam 1-1 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la agonía del enfrentamiento. Parecía que los tres puntos viajarían con rumbo a Paramaribo, pero terminaron por repartirse entre locales y visitantes con la última.

Richonell Margaret abrió el marcador en favor de The Suriboys, cuando corrían ya 21 minutos de juego. El trámite del encuentro se le hizo muy complicado a La Canalera, que llegó a la igualdad gracias a Ismael Díaz, a los 97 minutos totales.

Una vez finalizado el cotejo, todavía con amplias chances de quedarse con ese ansiado puesto de clasificación directa a la Copa del Mundo, fue el mismísimo Thomas Christiansen quien dio explicaciones de lo que pudo verse en la cancha.

Panamá entera consternada: Thomas Christiansen analiza juego de La Canalera

“Cuando haces un cambio, es porque quieres buscar otra cosa. En ese momento, en el descanso, creo que queríamos seguir jugando como queríamos o teníamos pensado. Aprovechamos el descanso para las correcciones, para que todos esos jugadores que creemos que son los que tienen que darle la vuelta al marcador tengan más herramientas y sepan dónde se cometieron los errores”, contó.

“Si más adelante ves que no se encuentra la mejoría, o uno de los jugadores que pinta que no estuvo bien en la primera parte, después resulta que puede hacer el mejor segundo tiempo, has hecho bien en no cambiarle. Ha cambiado, mejoró y eso es relativo. Hay que meditar cada cambio”, dijo.

“Es relativo el sacar a un futbolista sin antes meditar bien toda la decisión. Cuando hago un cambio, es porque tengo claro de que algo no funciona y, en este caso, organizando, dando las instrucciones de lo que tienen que hacer en cada uno de los momentos, pensé que era lo mejor”, sentenció.

