Mientras Honduras se juega la Eliminatoria de Concacaf, esta decisión tomaron Olimpia y Real España

La selección de Honduras se prepara para el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Bicolor primero enfrentará a Haití y luego a Nicaragua. Mientras eso sucede, Olimpia y Real España, dos de los más grandes del país Centroamericano, anunciaron una noticia para todos sus aficionados.

ver también “Me llamó”: Olimpia impactado con el otro grande de Honduras que buscó fichar al Choco Lozano

Ambos equipos confirmaron que van a jugar un Clásico en Estados Unidos, así que su hichada tendrá de poderlo durante esta fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

Olimpia y Real España confirman la noticia

El juego entre Olimpia y Real España se va jugar el próximo 07 de septiembre en el Joe Yenni Stadium de la ciudad de New Orleans.

Este encuentro se jugará para recuadar fondos a su economía y se verán las caras como premio para todos los aficionados que viven de aquel lado del mundo.

Publicidad

ver también Giro inesperado: Reinaldo Rueda cambia los planes de Honduras para el Inicio de las Eliminatorias de Concacaf

Tanto Olimpia como Real España están pelando en la parte alta de la tabla de posiciones y le darán la oportunidad a los que juegan poco.

Publicidad

Tweet placeholder