Toda Honduras consternada con lo que dijo Kervin Arriaga tras empatar ante Costa Rica y el mensaje a sus compañeros

Kervin Arriaga le puso el pecho a las balas luego del empate ante Costa Rica en el estadio Morazán por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“El Misilito” valoró la igualada como algo que en la Bicolor no querían, pero que es algo con lo que tienen que vivir hasta el lunes que enfrenten a Haití.

“No era el resultado que queríamos y que habíamos trabajado, pero ahora tenemos un partido importante el día lunes y tenemos que recuperarnos”.

Kervin Arriaga deja un claro mensaje a sus compañeros en Honduras

Arriaga habló de lo que les hizo falta a la selección de Honduras ante Costa Rica y ha consternado a toda Honduras con su sincera respuesta.

“Un poco más de actitud de saber lo que nos estamos jugando, no quiero reprochar a nadie, pero creo que hay que poner más de actitud y conocer la magnitud de lo que se juega para poder buscar los puntos que nos clasifique al Mundial”.

Kervin también señaló lo que fue más complicado del partido ante Costa Rica: “Es un gran rival, vino a esperarnos atrás. Muchas veces no supimos qué hacer con el balón, pero bueno, hay que darle vuelta a la página y pensar en el día lunes”.

¿Y cómo se le da vuelta a esto?: “Vamos a descansar, el profe (Rueda) va a tomar las decisiones correctas y ver que tenemos que mejorar los detalles que nos estamos costando los partidos”.

Reinaldo Rueda dijo que existe un sentimiento de rabia por este empate ante Costa Rica: “Sí, mucha impotencia. Habíamos trabajado para sacar un resultado positivo”.

El jugador del Levante asegura que se dejaron de hacer muchas cosas y por eso no pudieron pasar del empate ante los ticos: “Aún sigue dependiendo de nosotros”.

