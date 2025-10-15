FIFA lo confirma y Guatemala lo celebra: El Salvador recibe otro golpe tras la debacle en el Cuscatlán y se aleja del Mundial 2026

La ventana de octubre de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 no podrían haber sido peor para El Salvador, que luchó y preparó el estadio Cuscatlán para intentar llevarse los seis puntos y terminó con cero.

Sí, dos derrotas inéditas: la primera contra Panamá y la segunda, este martes por la noche, contra Guatemala, dos rivales que nunca antes en la historia habían podido celebrar en la fortaleza de La Selecta.

ver también No se vio en TV: el gesto de Óscar Santis en el Cuscatlán que celebra Guatemala y condena a El Salvador rumbo al Mundial 2026

Sin embargo, las dos caídas por 1-0 dejaron al equipo conducido por el Bolillo Gómez último en el Grupo A y por ahora, fuera del Mundial 2026. Una condición que parece muy difícil de remontar y de la que la FIFA es consciente.

La notificación de la FIFA que le da otro golpe a El Salvador

Como si la derrota ante Guatemala con un golazo de Óscar Santis no hubiese sido un mazazo lo suficientemente fuerte, tras el triunfo chapín fue la FIFA a través de la cuenta oficial de la World Cup en español la que le pegó en el piso a La Selecta con la notificación que celebra Luis Fernando Tena.

“¡Guate se impone en San Salvador y se ilusiona!”, escribió la FIFA en uno de sus posteos que acompañó con la foto de festejo del goleador Santis y el resultado final de 1-0. “¡Qué golazo, Santis!”, puso en otro mensaje, con una imagen similar, como para meterle aún más el dedo en la llaga a los cuscatlecos.

Uno de los mensajes de la FIFA. (X.com)

Publicidad

Publicidad

La otra notificación que a favor de Guatemala. (X.com)

ver también “No somos culpables”: Bolillo Gómez expone al real responsable de la eliminación virtual de El Salvador

Y encima el ranking FIFA: El Salvador vs. Guatemala, una pelea muy pareja

Por otro lado, y a la espera de la actualización oficial del ranking FIFA, la cuenta @_cambiodejuego que siempre adelanta con precisión los movimientos del escalafón ya publicó cómo quedará la tabla tras esta última fecha de Eliminatorias que se jugaron en todo el mundo.

Publicidad

Con las dos derrotas, El Salvador cayó cuatro puestos hasta el 94° lugar, mientras que Guatemala –que además de vencer a La Selecta empató con Surinam– subió tres escalones y ahora se ubica 95° para pisarle los talones a los del Bolillo Gómez.

Publicidad

Así quedará el ranking FIFA. (@_cambiodejuego)