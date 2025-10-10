Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Este fue el culpable: Haití sufre su primer problema antes de jugarse todo contra Honduras en las Eliminatorias

La selección de Haití ya llegó a Tegucigalpa para su duelo contra Honduras, pero ya tuvo su primer problema antes de enfrentar a Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Haití tuvo inconvenientes en su llegada a Honduras.
Haití tuvo inconvenientes en su llegada a Honduras.

La selección de Haití no esperó mucho y tras derrotar 0-3 a Nicaragua, llegó a Honduras para medirse a la Bicolor el lunes. Los catrachos vienen de empatar 0-0 ante Costa Rica.

Los caribeños llegan como líderes de grupo con cinco puntos, igualados con la H, pero con mejor diferencia de goles. Ahora ya han llegado a Tegucigalpa para el cotejo de la cuarta fecha.

Keylor Navas recibe el mensaje menos esperado desde Honduras que sorprende a toda Costa Rica

ver también

Keylor Navas recibe el mensaje menos esperado desde Honduras que sorprende a toda Costa Rica

Los haitianos llegaron al Aeropuerto de Toncontín, pasaron su proceso de migración, pero no esperaban tener un problema que los dejara varados por un cierto tiempo.

¿Qué problema tuvo Haití en su llegada a Honduras?

Y es que resulta que los jugadores tuvieron que esperar en el Aeropuerto, ya que el autobús que los iba a trasladar al hotel no llegaba.

Por una mala coordinación, el conductor confudió el sitio que llegaban y los estaba esperando en el Aeropuerto de Palmerola, Comayagua. Por lo que tuvieron que pedir otro bús, según informan desde Honduras.

El partido entre Honduras y Haití se disputará este lunes 13 de octubre a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Publicidad
Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la ‘final’ contra Haití en las Eliminatorias de Concacaf

ver también

Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la ‘final’ contra Haití en las Eliminatorias de Concacaf

Haití tiene programado realizar varios entrenamientos en Honduras para adaptase al clima de la ciudad que en este mes de octubre es de pura lluvia intensa.

La selección de Haití tuvo su primer problema en su llegada a Honduras. Foto: Diez.

La selección de Haití tuvo su primer problema en su llegada a Honduras. Foto: Diez.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la 'final' contra Haití
Honduras

Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la 'final' contra Haití

Figura de Honduras se perderá la 'final' ante Costa Rica
Honduras

Figura de Honduras se perderá la 'final' ante Costa Rica

Es oficial: Honduras confirma el cambio más pedido que puede afectar a Costa Rica a días del clásico rumbo al Mundial 2026
Honduras

Es oficial: Honduras confirma el cambio más pedido que puede afectar a Costa Rica a días del clásico rumbo al Mundial 2026

Desde Saprissa lanzan una bomba que debilita al Piojo
Deportivo Saprissa

Desde Saprissa lanzan una bomba que debilita al Piojo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo