Este fue el culpable: Haití sufre su primer problema antes de jugarse todo contra Honduras en las Eliminatorias

La selección de Haití no esperó mucho y tras derrotar 0-3 a Nicaragua, llegó a Honduras para medirse a la Bicolor el lunes. Los catrachos vienen de empatar 0-0 ante Costa Rica.

Los caribeños llegan como líderes de grupo con cinco puntos, igualados con la H, pero con mejor diferencia de goles. Ahora ya han llegado a Tegucigalpa para el cotejo de la cuarta fecha.

Los haitianos llegaron al Aeropuerto de Toncontín, pasaron su proceso de migración, pero no esperaban tener un problema que los dejara varados por un cierto tiempo.

¿Qué problema tuvo Haití en su llegada a Honduras?

Y es que resulta que los jugadores tuvieron que esperar en el Aeropuerto, ya que el autobús que los iba a trasladar al hotel no llegaba.

Por una mala coordinación, el conductor confudió el sitio que llegaban y los estaba esperando en el Aeropuerto de Palmerola, Comayagua. Por lo que tuvieron que pedir otro bús, según informan desde Honduras.

El partido entre Honduras y Haití se disputará este lunes 13 de octubre a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Haití tiene programado realizar varios entrenamientos en Honduras para adaptase al clima de la ciudad que en este mes de octubre es de pura lluvia intensa.

