No se vio en TV: el gesto de Óscar Santis en el Cuscatlán que celebra Guatemala y condena a El Salvador rumbo al Mundial 2026

Guatemala le ganó a El Salvador 1-0 en el Estadio Cuscatlán, por lo que conserva sus chances de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Por su parte, se complica el sueño mundialista de los que intentan volver tras más de 40 años de ausencia.

Una vez terminado el encuentro, Óscar Santis tuvo gestos que no gustaron para nada entre los aficionados salvadoreños. A su vez, llenaron de ilusión a todos y cada uno de los guatemaltecos para la doble jornada del mes de noviembre.

ver también Cristiano Ronaldo le quitó el récord a Carlos Ruiz en Eliminatorias Mundialistas, pero: ¿Quién hizo más goles de penal?

Emocionado, Santis se acercó a las gradas del Cuscatlán en las que se ubicó la fanaticada chapina. Celebró, posó para las cámaras y saludó a los seguidores que se encontraban allí. Quedan dos fechas que serán de vital importancia para esto.

Tras finalizar la cuarta etapa, Surinam continúa como líder tras empatar en 1-1 con Panamá, escolta del Grupo A. La Bicolor ocupa el tercer lugar, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, La Selecta quedó última.

Guatemala celebra: Pescadito Ruiz acertó una parte de su pronóstico contra El Salvador

Si alguien está esperanzado con esta Selección Nacional, ese es Carlos Ruiz, el máximo goleador histórico. Como le es costumbre, sigue fervientemente cada movimiento chapín a través de sus redes sociales y lo de ayer no fue excepción.

Justo antes de que Guatemala se enfrente a El Salvador, rápido con su teclado, Pescadito no tardó en lanzar su vaticinio sobre el partido. Si bien no acertó el marcador a nivel numérico, el triunfo de sus compatriotas se hizo realidad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Ganamos 3-0″, posteó Ruiz a través de su cuenta oficial de X. Máximo anotador de la historia de la Selección Nacional, llenó de esperanzas a un pueblo entero con el intento de vaticinio de un marcador que hubiera sentado un precedente.