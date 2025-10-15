Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

No se vio en TV: el gesto de Óscar Santis en el Cuscatlán que celebra Guatemala y condena a El Salvador rumbo al Mundial 2026

El futbolista fue la gran figura del partido que dejó a La Bicolor con vida y eliminó a La Selecta de este proceso.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Óscar Santis hizo un gesto con el que alegró a Guatemala e impactó a El Salvador.
© rrssÓscar Santis hizo un gesto con el que alegró a Guatemala e impactó a El Salvador.

Guatemala le ganó a El Salvador 1-0 en el Estadio Cuscatlán, por lo que conserva sus chances de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Por su parte, se complica el sueño mundialista de los que intentan volver tras más de 40 años de ausencia.

Una vez terminado el encuentro, Óscar Santis tuvo gestos que no gustaron para nada entre los aficionados salvadoreños. A su vez, llenaron de ilusión a todos y cada uno de los guatemaltecos para la doble jornada del mes de noviembre.

Cristiano Ronaldo le quitó el récord a Carlos Ruiz en Eliminatorias Mundialistas, pero: ¿Quién hizo más goles de penal?

ver también

Cristiano Ronaldo le quitó el récord a Carlos Ruiz en Eliminatorias Mundialistas, pero: ¿Quién hizo más goles de penal?

Emocionado, Santis se acercó a las gradas del Cuscatlán en las que se ubicó la fanaticada chapina. Celebró, posó para las cámaras y saludó a los seguidores que se encontraban allí. Quedan dos fechas que serán de vital importancia para esto.

Tras finalizar la cuarta etapa, Surinam continúa como líder tras empatar en 1-1 con Panamá, escolta del Grupo A. La Bicolor ocupa el tercer lugar, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, La Selecta quedó última.

Guatemala celebra: Pescadito Ruiz acertó una parte de su pronóstico contra El Salvador

Si alguien está esperanzado con esta Selección Nacional, ese es Carlos Ruiz, el máximo goleador histórico. Como le es costumbre, sigue fervientemente cada movimiento chapín a través de sus redes sociales y lo de ayer no fue excepción.

Justo antes de que Guatemala se enfrente a El Salvador, rápido con su teclado, Pescadito no tardó en lanzar su vaticinio sobre el partido. Si bien no acertó el marcador a nivel numérico, el triunfo de sus compatriotas se hizo realidad.

Publicidad
Tweet placeholder

Ganamos 3-0″, posteó Ruiz a través de su cuenta oficial de X. Máximo anotador de la historia de la Selección Nacional, llenó de esperanzas a un pueblo entero con el intento de vaticinio de un marcador que hubiera sentado un precedente.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fernando Palomo usó cuatro palabras y sentenció el futuro de El Salvador
El Salvador

Fernando Palomo usó cuatro palabras y sentenció el futuro de El Salvador

Le da la espalda a El Salvador: el mensaje de Alex Roldán que nadie cree
El Salvador

Le da la espalda a El Salvador: el mensaje de Alex Roldán que nadie cree

Bolillo expone al real responsable de la eliminación
El Salvador

Bolillo expone al real responsable de la eliminación

Machillo recibe la peor noticia antes de los clásicos
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo recibe la peor noticia antes de los clásicos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo