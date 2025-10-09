Keylor Navas impacta a Honduras y cumple la promesa que aplaude todo Concacaf: por eso es el más grande de Costa Rica

Keylor Navas tuvo un partido tranquilo en el empate 0-0 en la jornada 3 que enfrentó a la selección de Costa Rica frente a Honduras en el estadio Morazán.

Para el cotejo contra los catrachos a desde que aterrizó en San Pedro Sula solo ha recibido elogios, pero también una solicitud, no solo para él, también para Manfred Ugalde.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras a derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

¿Qué pidieron a Keylor Navas en Honduras?

Pues diario Diez captó una historia de un pequeño que le hacía una solicitud especial a ambos jugadores de La Sele.

“Keylor soy tu fan número 1. Te quiero conocer y si tu puedes regalarme tu camisa. Igual quiero conoce Ugalde, quieto que este recuerdo se quede en mi corazón, ¡PURA VIDA!”, fue el mensaje del pequeño.

Toda Honduras estaba esperando que Navas cumpliera con este pequeño y vaya que lo hizo: “Arnold Isaac cumple su sueño de conocer a Keylor Navas y aprovechó a sacarse fotos con el Piojo, Mafred y Celso Borges”, detallaban.

Publicidad

Publicidad

Con esto, una vez más, Navas Gamboa se gana el respeto no solo de un país, si no que de Concacaf que le tiene mucho cariño a un portero que con su historia ha hecho muchas cosas buenas.

ver también Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares como figura de Costa Rica, esto gana Kervin Arriaga para dar el golpe con Honduras en Eliminatorias

Tras el empate contra Honduras, ahora Costa Rica se prepara para recibir a Nicaragua, que este mismo jueves cayó 0-3 de local contra Haití.

Publicidad

Tweet placeholder