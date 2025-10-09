Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Keylor Navas impacta a Honduras y cumple la promesa que aplaude todo Concacaf: por eso es el más grande de Costa Rica

Keylor Navas cumplió una petición que le hicieron en Honduras y toda Concacaf lo aplaude por este tipo de gestos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Keylor Navas tuvo un gesto que está siendo muy aplaudido en Honduras.
© La PrensaKeylor Navas tuvo un gesto que está siendo muy aplaudido en Honduras.

Keylor Navas tuvo un partido tranquilo en el empate 0-0 en la jornada 3 que enfrentó a la selección de Costa Rica frente a Honduras en el estadio Morazán.

Para el cotejo contra los catrachos a desde que aterrizó en San Pedro Sula solo ha recibido elogios, pero también una solicitud, no solo para él, también para Manfred Ugalde.

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras a derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

ver también

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras a derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

¿Qué pidieron a Keylor Navas en Honduras?

Pues diario Diez captó una historia de un pequeño que le hacía una solicitud especial a ambos jugadores de La Sele.

“Keylor soy tu fan número 1. Te quiero conocer y si tu puedes regalarme tu camisa. Igual quiero conoce Ugalde, quieto que este recuerdo se quede en mi corazón, ¡PURA VIDA!”, fue el mensaje del pequeño.

Toda Honduras estaba esperando que Navas cumpliera con este pequeño y vaya que lo hizo: “Arnold Isaac cumple su sueño de conocer a Keylor Navas y aprovechó a sacarse fotos con el Piojo, Mafred y Celso Borges”, detallaban.

Publicidad

Con esto, una vez más, Navas Gamboa se gana el respeto no solo de un país, si no que de Concacaf que le tiene mucho cariño a un portero que con su historia ha hecho muchas cosas buenas.

Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares como figura de Costa Rica, esto gana Kervin Arriaga para dar el golpe con Honduras en Eliminatorias

ver también

Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares como figura de Costa Rica, esto gana Kervin Arriaga para dar el golpe con Honduras en Eliminatorias

Tras el empate contra Honduras, ahora Costa Rica se prepara para recibir a Nicaragua, que este mismo jueves cayó 0-3 de local contra Haití.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Son jodidos": Reinaldo Rueda no soportó más y se fue en contra de la prensa hondureña
Honduras

"Son jodidos": Reinaldo Rueda no soportó más y se fue en contra de la prensa hondureña

Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua
Nicaragua

Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua

Luis Fernando Suárez necesitó solo 6 palabras para calentar como nunca a Panamá
Honduras

Luis Fernando Suárez necesitó solo 6 palabras para calentar como nunca a Panamá

Piojo Herrera sufre dos bajas muy sensibles
Costa Rica

Piojo Herrera sufre dos bajas muy sensibles

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo