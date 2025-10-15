Regreso en Costa Rica: Miguel Herrera prepara la vuelta más esperada en La Sele para jugarse la clasificación al Mundial 2026 contra Haití y Honduras

La Selección de Costa Rica entra en la etapa decisiva de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, con dos partidos que marcarán su destino: primero como visitante ante Haití, y luego en casa frente a Honduras.

El equipo dirigido por Miguel Herrera llega en una posición expectante dentro del Grupo C, sabiendo que una victoria más podría sellar su boleto a la siguiente fase, pero sin margen para relajarse.

El técnico mexicano ha mantenido un discurso firme sobre el trabajo, la intensidad y la unión del grupo, pilares que, según él, deben sostener el proyecto. Sin embargo, también ha sido objeto de debate por algunas decisiones en sus convocatorias, especialmente la ausencia de referentes que históricamente han marcado diferencia en la Tricolor.

¿Cuál es el regreso que habrá en la Sele?

Y justo cuando más se necesita jerarquía y experiencia, se viene el regreso más esperado por la afición costarricense. Según información del periodista Kevin Jiménez, Joel Campbell volverá a ser convocado para los últimos dos partidos de la fase de grupos.

El atacante de Liga Deportiva Alajuelense, quien no fue parte de las pasadas jornadas eliminatorias, estará nuevamente bajo las órdenes del Piojo Herrera para los compromisos ante Haití (como visitante) y Honduras (en el Estadio Nacional).

Publicidad

Publicidad

ver también Cambios en Costa Rica: Osael Maroto confirma importante noticia para La Sele clasifique o no al Mundial 2026

Campbell, uno de los jugadores más emblemáticos de la última década en La Sele, no había sido considerado por el estratega mexicano en la última convocatoria, lo que generó sorpresa y debate entre los aficionados. Ahora, su regreso llega en el momento justo, cuando el equipo busca contundencia ofensiva y liderazgo dentro del campo.

Un referente de La Sele ya había exigido a Joe, debido a que atraviesa un buen momento en el plano local, siendo figura con Alajuelense en el Torneo de Apertura, y su llamado representa no solo un refuerzo en lo futbolístico, sino también un impulso emocional para el grupo.