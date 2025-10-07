Tras no ser convocado por Luis Fernando Tena en Guatemala, Matt Evans recibe el llamado de otra selección

Se avecinan días importantes para la Selección de Guatemala. A partir de este viernes, retomará su camino en las Eliminatorias con la obligación de ganarle tanto a Surinam como a Panamá para salir del último lugar del Grupo A, donde yace con un punto, y seguir con chances de clasificar al Mundial 2026.

Con ese objetivo, Luis Fernando Tena armó una convocatoria repleta de figuras, pero en la que no aparece Nathaniel Méndez-Laing. El extremo del MK Dons no es el único legionario que venía siendo parte del proceso y fue excluido: Matthew Evans, la joya chapina de Los Angeles FC II, tampoco recibió el llamado del entrenador mexicano.

Sin embargo, el mediocampista de 19 años está bien considerado por Tena, quien lo ve con gran proyección y cualidades. Motivo por el cual fue citado a otra selección que el ganador de la medalla de oro en Londres 2012 monitorea muy de cerca.

Matthew Evans estará en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

De acuerdo a la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el seleccionador Willy Coito Olivera convocó a Matt Evans a la Sub-23 de Guatemala para disputar los Juegos Deportivos Centroamericanos que albergará el país el próximo mes.

Sin duda, es una gran noticia para Evans, quien atraviesa un inmejorable momento con LAFC en la MLS Next Pro, acumulando 9 goles y 7 asistencias en 21 partidos este semestre. Pero también lo es para la Bicolor, que lo necesitará aún más si se confirman las ausencias de Daniel Méndez (Pachuca) y Marvin Ávila Jr., cuyo futuro estaría en São Paulo de Brasil.

Recordemos que Evans, nacido en Simi Valley, California, debutó con la selección mayor el pasado 11 de junio, en la derrota 3-0 ante Jamaica, por lo que deberá esperar tres años para representar a otro país. Guatemala está a un paso de “blindarlo” definitivamente: FIFA le exige presencia en otros dos juegos de Eliminatorias o entidades continentales.

Guatemala se prepara para los Juegos Centroamericanos 2025

La idea de Willy Olivera es contar con todos los seleccionados este jueves para comenzar a trabajar de cara al gran evento, que se disputará en el Estadio Cementos Progreso del 20 al 28 de octubre. Guatemala quedó emparejada en el Grupo A con Nicaragua y El Salvador. Del otro lado, en el B, estarán Honduras, Costa Rica y Panamá.