Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 en la Jornada 12

Se acabó la Fecha FIFA de octubre y la Liga Promérica no da respiro. Tras la adrenalina vivida por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, el Torneo Apertura 2025 de Costa Rica retoma vuelo con una Jornada 12 que promete sacudir la parte alta de la tabla de posiciones: es semana de candidatos, de clásico y de cuentas finas pensando en los Playoffs.

La fecha se abrió el martes con el 0–0 entre Liberia y Puntarenas, resultado que dejó abierta la pelea en la zona de privilegio. Este miércoles todas las luces apuntan a Saprissa, que visita a San Carlos en un examen bravo para sostener su lugar en la cima del campeonato. Al acecho aparece Cartaginés, que un rato más tarde recibirá a Guadalupe.

Y el plato fuerte llegará el jueves: clásico entre Herediano y Alajuelense, choque con historia y presente de alta tensión, con el equipo de Jafet Soto obligado a conseguir un triunfo que le permita acercarse a los puestos de clasificación a la ronda final.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la Jornada 12

Así continúa la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Miércoles 15 de octubre

16.30 hs. Sporting vs. Pérez Zeledón

19.30 hs. San Carlos vs. Saprissa

20.00 hs. Cartaginés vs. Guadalupe

Jueves 16 de octubre

20.00 hs. Herediano vs Alajuelense

