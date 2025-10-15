Es tendencia:
Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 en la Jornada 12

Tras la Fecha FIFA, Saprissa visita a San Carlos y Alajuelense se mide con Herediano en una nueva fecha del Apertura 2025 de la Liga Promérica.

Por Gustavo Pando

El Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica está que arde.
Se acabó la Fecha FIFA de octubre y la Liga Promérica no da respiro. Tras la adrenalina vivida por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, el Torneo Apertura 2025 de Costa Rica retoma vuelo con una Jornada 12 que promete sacudir la parte alta de la tabla de posiciones: es semana de candidatos, de clásico y de cuentas finas pensando en los Playoffs.

La fecha se abrió el martes con el 0–0 entre Liberia y Puntarenas, resultado que dejó abierta la pelea en la zona de privilegio. Este miércoles todas las luces apuntan a Saprissa, que visita a San Carlos en un examen bravo para sostener su lugar en la cima del campeonato. Al acecho aparece Cartaginés, que un rato más tarde recibirá a Guadalupe.

Y el plato fuerte llegará el jueves: clásico entre Herediano y Alajuelense, choque con historia y presente de alta tensión, con el equipo de Jafet Soto obligado a conseguir un triunfo que le permita acercarse a los puestos de clasificación a la ronda final.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la Jornada 12

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de Costa Rica. (Google)

Así continúa la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Miércoles 15 de octubre

  • 16.30 hs. Sporting vs. Pérez Zeledón
  • 19.30 hs. San Carlos vs. Saprissa
  • 20.00 hs. Cartaginés vs. Guadalupe

Jueves 16 de octubre

  • 20.00 hs. Herediano vs Alajuelense
