Baja en Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la peor noticia antes de los clásicos contra Saprissa y Herediano”

Se viene una semana decisiva para Liga Deportiva Alajuelense, que enfrentará dos duelos de máxima exigencia en su lucha por los primeros lugares del Torneo de Apertura 2025. Primero, este jueves ante Herediano, y luego el esperado clásico nacional frente a Saprissa el próximo domingo.

Sin embargo, el panorama rojinegro sufrió un golpe inesperado: una de sus figuras más importantes no podrá estar disponible. Pese a que se estaba recuperando, adelantaron que no está físicamente disponible para estos juegos.

¿Cuál es la baja que tendrá Alajuelense ante Herediano y Saprissa?

Según información del periodista Kevin Jiménez, Celso Borges quedó completamente descartado para el duelo ante el Team y es duda seria para el clásico del fin de semana. El experimentado mediocampista, capitán del equipo y referente del camerino, atraviesa molestias físicas que lo tienen fuera de toda posibilidad de jugar en las próximas horas.

“Celso no puede ni correr, no está para jugar. Descartado para mañana y en duda para el domingo”, reveló Jiménez, dejando en evidencia la gravedad del cuadro físico que afecta al jugador.

El técnico Machillo Ramírez pierde así a su principal motor en el mediocampo justo antes de la doble cita más importante del campeonato. Borges venía siendo pieza clave tanto en el equilibrio táctico como en el liderazgo dentro del campo, y su ausencia obligará al entrenador a mover piezas en una zona fundamental.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo Alajuelense consternado por la confesión de Anderson Canhoto sobre su salud; también le dejó un recado a Saprissa

Como si fuera poco, otro de los futbolistas lesionados, Alberto Toril, también continúa en proceso de recuperación. El propio delantero español reconoció que aún le falta ritmo y adaptación física para volver a las canchas.

Con dos bajas sensibles y una agenda apretada, Machillo deberá apelar a la rotación y al carácter de su plantel para mantener a la Liga en lo más alto de la tabla. El desafío no será menor: primero enfrentar a un Herediano siempre competitivo y, días después, medirse ante su eterno rival, el Saprissa.

Publicidad

En medio de la presión y las expectativas, Alajuelense tendrá que demostrar su profundidad de plantilla. Pero sin Celso Borges, su voz de mando y experiencia en el mediocampo, los manudos enfrentarán los clásicos más exigentes del torneo con una baja que duele y preocupa.