Haití vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Arranca la fase final para conocer a los clasificados al Mundial 2026 por parte de la Concacaf.

La selección de Honduras arranca su aventura de volver a una Copa del Mundo visitanto a Haití, una de las grandes sorpresas de la instancia.

¿A qué hora juega Haití vs. Honduras por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones involucradas se verán las caras este viernes 05 de septiembre a las 6:00 p.m en el estadio Ergilio Hato de la ciudad de Curazao. El cotejo se lleva a cabo en otro país, ya que los haitianos viven problemas políticos.

¿Cómo ver Haití vs. Honduras por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Honduras se podrá ver a través de Tigo Sports. No por Deportes TVC, ya que en esta ocasión no tienen los derechos de partidos de visita, de local, sí.

¿Cómo ver Haití vs. Honduras en Estados Unidos?

El partido entre Haití vs. Honduras para los Estados Unidos, se podrá ver desde las 8:00 p.m, tiempo del Este, según el sito de Concacaf disponible en CBSSN, Fubo Sports y Telemundo.

¿Cómo llega Haití?

Haití viene de quedar segunda en la fase previa y solo Jamaica la pudo superar en el grupo C, viene con tres victorias y en Copa Oro no tuvo su mejor versión, pero a las Eliminatorias llega motivada para dar la gran sorpresa.

¿Cómo llega Honduras?

Los de Reinaldo Rueda por su parte, vienen de barrer con todos sus rivales en el grupo A y ahora buscan seguir por buena racha. En Copa Oro dieron una buena presentación y ahora quieren confirmar que están de vuelta camino al Mundial.

Historial de Haití vs Honduras

Honduras tiene mayor historial de enfrentamientos ganados (13 vs 5) y mejor desempeño reciente en la clasificatoria y Copa Oro.