“Es un ingrediente”: Alexandre Guimaraes sorprende y se postula para dirigir en esta gran liga de Centroamérica

Alexandre Borges Guimarães, técnico de origen brasileño, es uno de los entrenadores más laureados a nivel de Centroamérica. En su palmarés tiene tres Mundiales, uno como jugadores y los otros como DT.

Tras haber salido de Alajuelense dejando la Copa Centroamericana como último título ganado, se encuentra sin club, pero se ha postulado para una gran liga de la región.

A sus 65 años sigue activo y ha sorprendido a propios y extraños con las palabras que dejó a un medio hondureño sobre su posible futuro.

¿A qué país de Centroamérica podría ir Guimaraes?

La respuesta, Honduras. El DT fue consultado que haría si llegara la oportunidad a su puerta y fue claro, considera al país catracho como muy “futbolero”.

“Dirigir en Honduras, dependerá del proyecto que me planteen. Honduras es un país futbolero, es un ingrediente que se toma en cuenta”, fueron las palabras de Guima.

Alexandre también habló de los duelos que van a enfrentar a Alajuelense vs Motaguay Cartaginés vs Olimpia en la Copa Centroamericana.

“La actualidad de Alajuelense y Cartaginés es muy buena, ambos están liderando el torneo local, han podido recuperar jugadores con el fin de llegar a los encuentros con los dos capitalinos de Honduras. A través de sus participaciones se ha visto que ambos le ponen mucho interés, así se ve con Alajuelense en su bicampeonato, es una costumbre llegar a la fase final. Los dos clubes tienen entrenadores con bastante recorrido; en Cartago está Carevic, que ha hecho un buen trabajo”.