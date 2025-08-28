Es tendencia:
Marathón confirma bombazo desde México: hace el ‘fichaje’ más importante para su centenario

Marathón confirmó la noticia más esperada por sus aficionados que en Honduras dará mucho de qué hablar.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Marathón prepara un bombazo para el centenario.

El 2025 sin duda fue marcado con antelación en el calendario de Marathón como uno de los años más importantes de su historia.

El ´Verdolaga´ estará cumpliendo 100 años en el mes de noviembre y es por eso que este semestre es fundamental para los dirigidos por Pablo Lavallén.

Es por todo este contexto que el ´Monstruo´ prepara un “fichaje” bomba desde el fútbol mexicano para celebrar su ansiado centenario.

¿Cuál es el fichaje bomba que prepara Marathón desde México?

Es en todo ese contexto que el presidente del club, Orinson Amaya, finalmente dio una de las noticias que todos sus aficionados querían escuchar.

Amaya confirmó que para el partido que celebrará el Centenario del club se ha decidido traer a uno de los equipos más ganadores del siglo en México.

Marathón estará enfrentando en el encuentro en el que celebrará su aniversario 100 a Club de Fútbol Pachuca.

Los ´Tuzos´, ganadores de 7 títulos de la Liga MX, serán el rival del equipo de Lavallén a finales de este año, aunque la fecha está aún por confirmarse.

Además del éxito nacional, Pachuca jugó el Mundial de Clubes de la FIFA y ha ganado 6 títulos de Copa de Campeones.

Entre las figuras del equipo mexicano destacan John Kennedy, campeón de la Copa Libertadores 2023, y William Carvalho seleccionado de Portugal.

“Hay pláticas, esperemos poder cerrar estos días. Pachuca es el equipo que está más cerca para poder cerrarlo de cara a Noviembre en el partido más importante para nosotros”, detalló.

Por lo pronto Marathón buscará celebrar su tan esperado aniversario con éxito deportivo y es por eso que hizo el fichaje bomba de Rubilio Castillo para el Apertura 2025.

