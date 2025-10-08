Joseph Joseph ya lo tiene: Alajuelense confirma la llegada que impacta a la afición en un negocio millonario

En la Liga Deportiva Alajuelense ha consolidado un notable desempeño comercial gracias a la venta de productos oficiales de la marca Umbro, alcanzando ingresos netos superiores a los ₡900 millones de colones en 2024, según cifras difundidas por Tigo Sports Costa Rica.

Pero en total, las ventas brutas rondaron los ₡1.366 millones, con un costo de producción estimado en ₡464 millones, lo que refleja una excelente gestión en merchandising y posicionamiento de marca dentro del mercado costarricense.

Con margen de ganancia del 66,01% confirma el impacto de las estrategias comerciales y de marketing implementadas por el club, que en los últimos años ha fortalecido la identidad rojinegra a través del diseño de camisetas, productos personalizados y campañas digitales.

¿Cuál es la llegada para Alajuelense que impacta a la afición en un negocio millonario?

Un miembro del equipo de ventas e ingresos de Alajuelense reveló que el presidente Joseph Joseph ya tuvo acceso a los nuevos uniformes que el club vestirá en la temporada 2026, una muestra del trabajo adelantado que la institución mantiene con su marca Umbro.

La directiva manuda busca seguir potenciando el impacto comercial de su identidad deportiva, apostando a diseños innovadores y estrategias de marketing que conecten con la afición. Con esta proyección, Alajuelense reafirma su visión de combinar el éxito deportivo con un modelo financiero sólido.

Proyección y sostenibilidad financiera en Alajuelense

Son ingresos como estos los que sirven de base para la economía de Alajuelense, un club que ha sabido convertir su potencial comercial en una fuente sólida de estabilidad y crecimiento.

Este nivel de facturación obliga a la institución a planificar con tiempo y antelación cada proyecto, desde la producción de nuevas camisetas hasta las campañas de venta en línea, garantizando así que cada iniciativa mantenga la rentabilidad y el vínculo con su afición.