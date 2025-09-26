Ramiro Rocca otra vez en problemas tras la dura sentencia de Liga Nacional que vuelve a complicar su futuro

Ramiro Iván Rocca es sin duda uno de los mejores goleadores de Centroamérica en los últimos años.

Su paso por Municipal y Real España es muy recordado, sin embargo ha tenido mal fortuna durante 2025 por problemas legales que le han impedido poder jugar.

Recordado es el caso con Marquense de Guatemala que, al ya haber participado en dos equipos antes durante la misma temporada, no pudo jugar y terminó todo en una disputa legal de pérdida de puntos por una alineación indebida.

Es ahora, tras fichar con Juticalpa FC, que un nuevo problema toca a su puerta… aunque en esta ocasión es el club que complica su futuro.

¿Qué sentencia recibieron Juticalpa y Ramiro Rocca?

Este viernes la notificación más dolorosa ha llegado a las oficinas de Juticalpa y fue de parte de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Fue la Comisión de Apelaciones de la FFH que oficializó la sentencia al cuadro ´Canechero´: reducción de puntos en el Apertura 2025.

La decisión obedece al incumplimiento de pagos contra los futbolistas Jesse Moncada y Juan Ramón Mejía.

Es de esta manera que los dirigidos por Humberto Rivera tendrán una deducción de 4 puntos en el actual torneo.

La medida modificará la tabla de posiciones de la Liga Nacional en el Apertura 2025 ya que Juticalpa pasará de 16 puntos a 12 unidades.

Como consecuencia bajarán del puesto 4to al 9no puesto y saldrán de puestos de clasificación.

Es así como Rocca vuelve a ver cómo problemas extra cancha perjudican al club en el que está: primero Marquense y ahora Juticalpa.

En cuánto al goleador argentino, Fútbol Centroamérica pudo conocer que la dirigencia también tiene deudas pendientes con el plantel y que no han obtenido respuestas.

Debido a eso, no se descartan posibles salidas a final de año pese a tener contratos vigentes.

Así quedaría la Tabla del Apertura 2025

Olimpia, 21 puntos Marathón, 19 puntos Potros, 19 puntos Motagua, 15 puntos Platense, 14 puntos Real España, 14 puntos Lobos, 13 puntos Juticalpa, 12 puntos Génesis, 9 puntos Choloma, 7 puntos Victoria, 3 puntos