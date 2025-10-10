Es tendencia:
Keylor Navas recibe el mensaje menos esperado desde Honduras que sorprende a toda Costa Rica

Keylor Navas jugó su último partido de Eliminatorias en Honduras y esto ha pasado con el tico desde tierras catrachas.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Keylor Navas recibió mensaje desde Honduras que nunca esperó.
Keylor Navas recibió mensaje desde Honduras que nunca esperó.

El último partido de Eliminatorias mundialistas de Keylor Navas en Honduras fue un empate 0-0 que tiene vivas las aspiraciones de Costa Rica camino a la Copa del Mundo 2026.

Navas Gamboa tuvo un partido tranquilo ya que la Bicolor no le generó un peligro que lo obligara a hacer una tapada de aquellas a las que nos tiene acostumbrado.

Costa Rica ahora se enfoca en sacar sus primeros tres puntos de la Eliminatoria ante Nicaragua, pero antes recibió un mensaje que no esperaba.

¿Qué fue lo que le mandaron a decir desde Honduras a Keylor Navas?

Uno de los periodistas más reconocidos y polémicos de aquel país le dejó un texto al ex arquero del Real Madrid, a pesar del 0-0. Esto para demostrarle su admiración.

“Lo único bueno del partido de ayer fueron las 3 Champions League que se pasearon por el Morazán de San Pedro Sula.

Sir Keylor Navas”, fue lo que escribió Gustavo Roca, quien en sus redes sociales presume ser del Real Madrid. Sus constantes posteos a favor de la Casa Blanca así lo indican.

Ahora Costa Rica se prepara para enfrentar a Nicaragua el lunes 13 de octubre. En noviembre volverá a verse las caras con Honduras para cerrar la Eliminatoria en el estadio de San José, será, seguramente, la última vez de Navas contra los catrachos.

Tweet placeholder
