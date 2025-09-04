Es tendencia:
Honduras

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá

El fútbol de Honduras parece vivir un resurgimiento y en la Confederación no ha pasado desapercibido.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Honduras se adueña de Centroamérica.
Honduras se adueña de Centroamérica.

La Copa Centroamericana sin duda se adueñó de los reflectores durante el mes de agosto en toda la región.

Sorpresas, drama y partidos históricos fueron algunas de las emociones que dejaron la fase de grupos donde Honduras se coronó como el único país con 100% de efectividad en sus clasificados.

Ahora, Concacaf ha hecho oficial el reconocimiento para los catrachos tras el último comunicado que han lanzado en sus redes sociales.

El comunicado oficial de Concacaf que engrandece a Honduras

La Confederación tomó nota de todo lo que sucedió en la fase de grupos y coronó al fútbol hondureño como el mejor de la región.

Y es que en su cuenta oficial de The Champions, Concacaf oficializó el XI ideal de la primera fase de la Copa CA.

Honduras volvió a confirmar que ha vuelto a la cima gracias a Olimpia, Motagua y Real España que se lucieron en la etapa inicial.

Gracias a las clasificaciones de los tres clubes catrachos; la Liga Nacional se posicionó como la más importante de la región.

Los catrachos lograron alinear a 5 jugadores en el equipo ideal y fueron los que más presencias tuvieron.

Marcelo Santos, Devron García, Edwin Rodríguez, Jorge Serrano y Gustavo Souza son los jugadores que lograron destacar en el cuadro ideal.

Es en ese rubro que Real España, junto a Motagua, Cartaginés de Costa Rica y Plaza Amador de Panamá, fueron los equipos que tuvieron a dos jugadores destacados.

Cabe destacar que los duelos de 4tos de final entre R. España y P. Amador es el cruce con más jugadores destacados de la primera ronda (4).

Por su parte Costa Rica solo tuvo a 3 jugadores distinguidos; Panamá dos y Nicaragua tuvo una presencia con Arteaga de Diriangén.

Datos a tener en consideración

  • Marcelo Santos, FC Motagua – Contribuyó con un gol, 19 despejes, dos bloqueos y seis intercepciones.
  • Devron García, Real CD España – Anotó un gol, 39 despejes, dos bloqueos y 11 intercepciones.
  • Edwin Rodríguez, CD Olimpia – Anotó un gol, una asistencia, tres centros exitosos, siete pases clave, cuatro entradas ganadas, dos despejes, un bloqueo y cuatro intercepciones.
  • Jorge Serrano, FC Motagua – Un gol, una asistencia, cuatro tacleadas, un despeje, cuatro intercepciones y ocho regates.
  • Gustavo Moura e Souza, Real CD España – Registró tres goles y una asistencia.

