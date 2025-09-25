Duro golpe para Eduardo Espinel: se confirma el futuro del gran pilar de Olimpia para la próxima temporada

Olimpiasiempre ha sido cuna de grandes futbolistas, el Viejo León a lo largo de su historia ha promovido jugadores al extranjero y uno más viene en camino.

Así lo ha confirmado diario La Prensa que asegura que el juvenil delantero Dereck Moncada no seguirá en las filas de club merengue la próxima temporada.

ver también Cartaginés vs. Olimpia: ¿A qué hora y cómo ver hoy el partido entre los líderes de Honduras y Costa Rica? Copa Centroamericana 2025

Su propio abuelo, Mario Moncada, ex árbitro y también dirigente de Condepor ha dado la noticia que ha sido reproducida por los medios en Honduras.

Publicidad

Publicidad

Con 17 años, Moncada ha despertado el interés de varios clubes tanto en Europa como en América, esto por sus enormes cualidades.

Dereck no ha firmado renovación con Olimpia y puede irse del club al finalizar el Apertura 2025.

Publicidad

Olimpia perderá a Dereck Moncada para el próximo torneo

Eduardo Espinel ha hecho su trabajo y poco a poco lo ha ido metiendo en su esquema titular, Dereck ha aprovechado sus oportunidades.

Publicidad

A Moncada lo han buscado equipos de la MLS y también de Dinamarca. FC Cincinnati y New York Red Bull son los clubes que han sonado de Estados Unidos.

Publicidad

Olimpia sabe que Dereck es su gran pilar, pero no le han ofrecido una renovación por lo que al finalizar el Apertura 2025 será agente libre para negociar con el equipo que quiera.

“La directiva prefiere mantener la calma ante la situación y no adelantar decisiones mientras se analizan las opciones”, informa La Prensa.

Publicidad

Publicidad

ver también Alajuelense, sin viajar a Honduras, ya tiene su primer problema: Motagua lo hizo oficial ante Concacaf

Hay que recordar el jugador de 17 años es hijo de la leyenda Maynor Figueroa. En este torneo actual, Dereck Moncada ha disputado nueve partidos y ha contribuido con dos goles.