“Buen bofetón”: Jeaustin Campos recibe su primer revés del Clausura 2026 y Real España lo lamenta

El Real España perdió el invicto y sufrió su primera derrota ante el Olancho FC en la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga Nacional. El partido fue descrito por Jeaustin Campos como un “buen bofetón”.

El club aurinegro no solo cayó, lo hizo con goleada 3-0 en su visita al estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, derrota que lo podría alejar de sus intenciones de culminar como líder del torneo.

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“No jugamos mal, fue un partido muy parejo, tuvimos tres desatenciones que fueron goles. Creo que esto es un buen bofetón que nos están pegando y que no está enseñando que si nosotros manejamos el partido, pero si no tenemos ese cuchillo en los dientes y que tenemos que ir al 200 por ciento, no podemos ser tibios”, dijo Campos en conferencia de prensa.

El DT tico explicó que la mejor versión de los equipos de Liga Nacional la verá el Real España sin importar si son grandes o pequeños.

“La mejor versión de cada equipo la vamos a enfrentar nosotros. Vamos a esperar partidos como este contra quién sea“, sentenció.

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Con la derrota ante Los Potros, los aurinegros perdieron la oportunidad de recuperar el liderato, mismo que comparten con Motagua con 22 unidades, pero el equipo de Javier López tiene un partido menos.

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