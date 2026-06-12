¿Por qué no jugará Neymar en el debut de Brasil en el Mundial 2026?

El 10 de la canarinha todavía no puede jugar y Brasil debe esperar a su regreso.

La Selección de Brasil recibió una noticia poco alentadora a pocas horas de su debut en la Copa del Mundo 2026. El astro Neymar Jr. quedó descartado para el primer partido frente a Marruecos debido a una lesión muscular de grado dos en el gemelo de la pierna derecha, un problema físico que también pone en duda su participación durante gran parte de la fase de grupos.

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El histórico dorsal 10 de la Canarinha sufrió la lesión durante los trabajos previos al torneo y los estudios médicos confirmaron que necesitará entre dos y tres semanas para completar su recuperación. Esta situación lo aleja no solo del estreno mundialista, sino que también compromete seriamente su presencia en los compromisos ante Haití y Escocia, los otros rivales de Brasil en la primera ronda.

Ancelotti mantiene la confianza en Neymar pese a la lesión

A pesar del panorama complicado, el seleccionador Carlo Ancelotti decidió mantener a Neymar dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas que disputan el torneo, descartando así la posibilidad de convocar a otro jugador en su lugar. La decisión refleja la importancia que sigue teniendo el atacante dentro del proyecto brasileño, incluso sin estar disponible para los primeros encuentros.

“Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo más rápido posible. La expectativa es que se recupere y se reincorporará al grupo la próxima semana”, aseguró Ancelotti, quien se mostró optimista sobre la evolución médica del futbolista y confía en contar con él en una eventual clasificación a las rondas eliminatorias.

Mientras tanto, Brasil deberá afrontar el inicio de la competición sin una de sus máximas figuras. La responsabilidad ofensiva recaerá sobre jugadores que atraviesan un gran momento y que buscarán mantener el nivel competitivo de una selección que llega como una de las grandes candidatas al título mundial.

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La ausencia de Neymar representa un golpe sensible para las aspiraciones de la verdeamarela, pero también una oportunidad para que otros futbolistas asuman protagonismo en el camino hacia el ansiado hexacampeonato. Todo dependerá ahora de la evolución del atacante y de que Brasil logre avanzar con éxito mientras espera el regreso de su principal referente.

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