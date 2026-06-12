Después de recibir una propuesta para continuar en Honduras, Alejandro Bran finalmente seguirá su carrera en Europa.

La última noticia que dio la Liga Deportiva Alajuelense fue la salida de Alejandro Bran. El conjunto manudo tomó la determinación de rescindirle el contrato después de los casos de indisciplina que se dieron durante los últimos meses.

La idea de la directiva era mandarlo a préstamo para no interrumpir el vínculo y luego tener que abonar la indemnización correspondiente. Esta postura cambió drásticamente porque se filtró que Bran planeaba demandar al club por entrenar de manera diferenciada en el CAR.

Después del anuncio oficial de Alajuelense el pasado miércoles, este viernes se conoció el nuevo equipo en el que jugará Alejandro Bran durante la próxima temporada. Finalmente, no será el Real España de Honduras, club que le había acercado una propuesta.

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Alejandro Bran seguirá su carrera en Rumania: este es su nuevo equipo

El periodista Kevin Jiménez informó que tiene un “principio de acuerdo” para unirse al Petrolul de Rumania. “2 años de contrato“, reveló el comunicador sobre el vínculo de Bran con el equipo que se desempeña en la máxima categoría del fútbol rumano.

Kevin Jiménez en X.

Si bien la fuente mencionada aseguró que está “muy cerca de ser nuevo jugador”, también agregó que Bran viajará entre martes o miércoles para ponerle la firma al acuerdo. De esta manera, volverá a jugar en el extranjero después de lo que fue su etapa en la MLS con el Minnesota United.

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Además, el mediocampista de 25 años afrontará una segunda experiencia en Europa. Anteriormente, pasó por el Burton Albion de la tercera división de Inglaterra. Bran compartirá liga con Carlos Mora, quien juega para el Universidad Craiova. Durante la última temporada, el Petrolul finalizó en el 12° puesto de la competencia doméstica.

En resumen

Alejandro Bran rescindió su contrato con Alajuelense tras cometer varios actos de indisciplina.

rescindió su contrato con Alajuelense tras cometer varios actos de indisciplina. El mediocampista tiene un principio de acuerdo por dos años con el Petrolul.

con el Petrolul. El futbolista de 25 años viajará la próxima semana a Rumania para firmar.