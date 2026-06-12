Christian Pulisic, la figura de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial 2026: edad, club, carrera y por qué es clave

Christian Pulisic fue la gran figura de Estados Unidos ante Paraguay en el inicio del Mundial 2026: fue clave en la jugada del gol en contra de Damián Bobadilla y luego asistió a Folarin Balogun para el 2-0 del equipo local.

Christian Pulisic hizo estragos ante Paraguay en el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026. El atacante norteamericano fue fundamental en la jugada del primer gol, que terminó siendo en contra de Damián Bobadilla, y luego volvió a aparecer con una asistencia para Folarin Balogun en el 2-0. Cada vez que encaró a la defensa guaraní, fue prácticamente intratable.

Desde la izquierda, con libertad para recibir, acelerar y meterse hacia adentro, el jugador del AC Milan encontró espacios a espaldas de los volantes paraguayos y obligó constantemente a retroceder a la última línea de Gustavo Alfaro. Paraguay nunca terminó de sentirse cómodo cuando la pelota cayó en sus pies.

Pulisic está siendo una verdadera pesadilla para los densores albirrojos (Getty Images).

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La carrera de Pulisic: de Borussia Dortmund y Chelsea al AC Milan

Pulisic tiene 27 años, nació el 18 de septiembre de 1998 en Hershey, Pensilvania, y es considerado desde hace tiempo como el gran emblema del fútbol estadounidense.

Puede jugar como extremo, mediapunta o segundo atacante, aunque en la selección suele ser más determinante cuando parte desde la banda izquierda y queda perfilado para atacar hacia el centro.

El extremo izquierdo de 27 años es una de las figuras del Milan (Getty Images).

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Actualmente juega en el AC Milan de Italia, club al que llegó después de su paso por Chelsea. Antes, se había formado y consolidado en Borussia Dortmund, donde irrumpió muy joven en la Bundesliga y empezó a construir la carrera que lo convirtió en una de las caras más reconocibles del fútbol de Estados Unidos.

Su trayectoria europea explica buena parte de su peso dentro de la selección: jugó Champions League, fue campeón con Chelsea y luego recuperó protagonismo en Milan. Esa experiencia lo transforma en un futbolista diferente dentro de un equipo estadounidense que busca dar un salto histórico en casa.

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Por qué Pulisic es la gran figura de Estados Unidos

Ante Paraguay, esa jerarquía se notó desde el inicio. En la acción del primer gol, su intervención desordenó a la defensa albirroja y terminó provocando el error que derivó en el tanto en contra de Bobadilla.

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Más tarde, cuando Estados Unidos volvió a acelerar, Pulisic encontró el momento justo para asistir a Balogun y dejar al delantero (que minutos más tarde anotaría su doblete) de cara al 2-0. Fue reemplazado al inicio del complemento, con el trámite ya sentenciado.

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Estados Unidos tiene delanteros, físicos y velocidad, pero necesita un futbolista capaz de romper partidos desde la conducción. Ese rol, por historia y presente, le pertenece a él.

En síntesis

Pulisic fue determinante en los dos primeros goles de Estados Unidos ante Paraguay.

El jugador del AC Milan desequilibró cada vez que atacó a la defensa guaraní.

Con 27 años, es el gran referente ofensivo de Estados Unidos en el Mundial 2026.

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