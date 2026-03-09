“En España”: Francis Hernández confirma lo que Honduras decidió sobre Keyrol y Maynor Figueroa ya lo sabe

Desde su llegada a Honduras, Francis Hernández no ha parado de trabajar y está buscando concretar un ‘fichaje’ que alegrará mucho a todo un país.

Hernández aprovechará el viaje de la Bicolor a España para enfrentar a Perú. En la escala que hará en Madrid, se reunirá con varios jóvenes que tienen doble nacionalidad.

La idea es presentarles el proyecto que tiene con Honduras y animarlos a jugar para la escuadra catracha, con el objetivo de lograr el boleto al Mundial de 2030.

Julio Cruz, periodista de El Heraldo, ha adelantado que Francis se reunirá con Keyrol Figueroa y sus padres para convencerlos de que se unan al proyecto.

La reunión de Francis Hernández con Keyrol Figueroa

Honduras quiere arrebatarle al joven talento del Liverpool a Estados Unidos, con la esperanza de que se una a la Bicolor, tal como lo hizo su padre, Maynor Figueroa.

El partido entre Honduras y Perú se jugará el 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, donde juega el Leganés.

