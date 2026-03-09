Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“En España”: Francis Hernández confirma lo que Honduras decidió sobre Keyrol y Maynor Figueroa ya lo sabe

Keyrol Figueroa no ha dejado de estar en el radar de la Selección de Honduras y Francis Hernández lo quiere traer.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Francis Hernández tiene el deseo de llevar a Keyrol Figueroa a la Selección de Honduras.
Francis Hernández tiene el deseo de llevar a Keyrol Figueroa a la Selección de Honduras.

Desde su llegada a Honduras, Francis Hernández no ha parado de trabajar y está buscando concretar un ‘fichaje’ que alegrará mucho a todo un país.

Hernández aprovechará el viaje de la Bicolor a España para enfrentar a Perú. En la escala que hará en Madrid, se reunirá con varios jóvenes que tienen doble nacionalidad.

“Una pena”: se confirma la primera baja de Honduras para el debut de José Francisco Molina ante Perú

ver también

“Una pena”: se confirma la primera baja de Honduras para el debut de José Francisco Molina ante Perú

La idea es presentarles el proyecto que tiene con Honduras y animarlos a jugar para la escuadra catracha, con el objetivo de lograr el boleto al Mundial de 2030.

Julio Cruz, periodista de El Heraldo, ha adelantado que Francis se reunirá con Keyrol Figueroa y sus padres para convencerlos de que se unan al proyecto.

La reunión de Francis Hernández con Keyrol Figueroa

Honduras quiere arrebatarle al joven talento del Liverpool a Estados Unidos, con la esperanza de que se una a la Bicolor, tal como lo hizo su padre, Maynor Figueroa.

“Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), aprovechará el viaje a España por el amistoso contra Perú el 31 de marzo para reunirse con varios jóvenes con doble nacionalidad, elegibles para Honduras, entre ellos Keyrol Figueroa. Hernández les presentará el proyecto de manera presencial y hablará con sus padres. En España, hay varios jugadores en selecciones menores españolas.”

Publicidad

El partido entre Honduras y Perú se jugará el 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, donde juega el Leganés.

Publicidad
Los primeros tres convocados de José Francisco Molina en la Selección de Honduras para enfrentar a Perú

ver también

Los primeros tres convocados de José Francisco Molina en la Selección de Honduras para enfrentar a Perú

Datos clave

  • Francis Hernández aprovechará el viaje a España para reunirse con varios jóvenes de doble nacionalidad.
  • Entre las charlas está pactada una con Keyrol Figueroa y sus padres.
  • Hernández busca quitarle a Keyrol a Estados Unidos y unirlo al proyecto de Honduras.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tres refuerzos para José Francisco Molina: los integrantes de su cuerpo técnico en Honduras
Honduras

Tres refuerzos para José Francisco Molina: los integrantes de su cuerpo técnico en Honduras

Decisión final: Edrick Menjívar sacude a toda Honduras y confirma lo que José Francisco esperaba
Honduras

Decisión final: Edrick Menjívar sacude a toda Honduras y confirma lo que José Francisco esperaba

Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal
Honduras

Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal

La diferencia de vida entre Brenes y la estrella de Alajuelense
Costa Rica

La diferencia de vida entre Brenes y la estrella de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo