“Siempre pasa algo”: Henry Figueroa no se guardó nada y cuenta la verdad sobre su regreso a la Selección de Honduras

La Selección de Honduras se prepara para el debut de José Francisco Molina, que será el 31 de marzo ante Perú en el estadio de Butarque, España.

Uno de los posibles convocados que Molina tenía en su lista era Henry Figueroa, defensor que vive un gran momento en Marathón y de quien muchos esperaban su regreso.

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El propio Henry ha tomado una decisión, y es negativa, aunque asegura que en el futuro aspira a volver a ponerse la camisa Bicolor, como lo hizo en el pasado.

¿Qué pasó con Henry Figueroa?

El defensor anunció que no será de la partida con la Selección de Honduras, puesto que priorizará su recuperación, evitando que se agrave en el futuro.

“El nivel mostrado es bueno, pero eso es lo que trae el fútbol, y hay que recuperarnos de la mejor manera para seguir rindiendo al máximo. Me dijeron que será aproximadamente en dos semanas, dependiendo de las evaluaciones”, dijo a los medios catrachos.

Lamentó que esto ocurriera en este momento y que cada vez que intenta estar sano para la Bicolor, suceden situaciones imprevistas.

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“Siempre que viene la convocatoria de la Selección pasa algo, pero estamos bien, sabiendo que estaremos ahí más adelante, Dios primero. Siempre hemos trabajado para eso; la Selección para mí es lo primero”, agregó Figueroa.

Henry sufrió un esguince de rodilla y espera que su recuperación dure unas tres semanas. No llegaría al encuentro contra Perú y esperará la oportunidad que le dé Molina.