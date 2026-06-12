Se va gratis: el histórico de Motagua que quedó totalmente libre y busca equipo

Ya es oficial, uno de los grandes referentes de Motagua se va del club, así lo hizo saber en un comunicado oficial.

Una noticia ha tomado por sorpresa a la afición del Ciclón Azul. El Fútbol Club Motagua anunció de forma oficial que el defensor central Marcelo Santos no seguirá en el equipo para la próxima temporada, luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato.

Con esta decisión, el experimentado futbolista se convierte en agente libre y podrá negociar con cualquier club. Aunque desde principios de mayo su futuro ya era un misterio, la situación terminó de la peor manera para los aficionados: nunca existió comunicación entre los directivos y el jugador para intentar llegar a un acuerdo de renovación.

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Motagua despide a Marcelo Santos

A través de un comunicado oficial, el Motagua se despidió con mucho respeto del que fuera el portador del brazalete de capitán durante las últimas campañas, reconociendo que su huella en la institución será imborrable.

“El capitán de las últimas temporadas deja un legado enorme y se marcha con una copa más en su trayectoria. Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y pasión por estos colores”, expresó el club en sus redes sociales.

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Marcelo Santos no se va como un jugador más; se marcha como una auténtica leyenda de la institución. El club azul destacó su liderazgo y su gran palmarés.

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Seis veces campeón vistiendo la camiseta del Motagua.

vistiendo la camiseta del Motagua. Defendió al equipo con una entrega absoluta y un carácter ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha.

El club cerró su mensaje con un emotivo: “Tu legado forma parte de nuestra historia y permanecerá para siempre. Gracias por tanto, capitán”.

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Por ahora, el destino de Marcelo Santos es totalmente incierto, pero su salida deja un vacío enorme en la zona defensiva del Motagua.