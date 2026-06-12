“Confirmado totalmente”: Saprissa suma a su segundo fichaje del mercado para ir por la 41

El equipo morado ya tiene a Andrey Soto y pronto anunciaría al segundo fichaje para la nueva temporada.

El Deportivo Saprissa se sigue moviendo para armar la planilla de cara a la temporada 2026-2027. La directiva morada ya cerró a Andrey Soto, quien llegó desde Pérez Zeledón, y se perfila para anunciar a su segunda contratación en este mercado.

El elegido es Keyshawn Arboine, quien actualmente se encuentra en el Deportivo Guastatoya de Guatemala. El extremo tico estaba muy cerca de renovar su vínculo para disputar la nueva campaña de la Liga Nacional, pero un giro de última hora cambió todo.

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Según dio a conocer el periodista guatemalteco, Juan Carlos Gálvez, está “confirmado totalmente” que Arboine será nuevo jugador de Saprissa. Y agregó que el futbolista “ya ha avisado al Pecho Amarillo en Guatemala” y la transacción está “totalmente hecha“.

Juan Carlos Gálvez en X.

Con esta información, Saprissa ya tiene amarrado a su segunda contratación. El nacido en Limón llegará para reemplazar las salidas que se dieron en este mercado en el extremo derecho, como fueron los casos de Deyver Vega y Marvin Loría.

¿Cómo llega Keyshawn Arboine a Saprissa?

Durante la última temporada, Arboine tuvo una gran participación con el Guastatoya, equipo que se salvó del descenso en la fecha final de la Liga Nacional. En total, el extremo tico disputó 43 partidos (34 de titular) y anotó cuatro goles.

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Arboine durante su paso por Guadalupe.

Keyshawn ya sabe lo que es jugar en el campeonato nacional de Costa Rica. Antes de su paso en Guastatoya, sumó varios partidos en diferentes equipos. Primero pasó por Jicaral, luego estuvo en Guadalupe y su última experiencia fue con Puntarenas.

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En resumen

El Deportivo Saprissa armará su planilla para la temporada 2026-2027 con nuevos fichajes.

armará su planilla para la temporada con nuevos fichajes. El futbolista Keyshawn Arboine dejará el Deportivo Guastatoya para ser nuevo jugador de Saprissa.

dejará el Deportivo Guastatoya para ser nuevo jugador de Saprissa. El extremo tico disputó 43 partidos y anotó cuatro goles durante la última temporada.