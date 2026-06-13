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Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 13 de junio, a qué hora y dónde ver

Conozca todos los detalles de los partidos de este sábado 13 de junio en el Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los partidos de hoy en el Mundial
Los partidos de hoy en el Mundial

La Copa del Mundo 2026 continúa este sábado con una jornada cargada de emociones y cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. Tras el arranque del torneo, varias selecciones harán su presentación con la obligación de sumar sus primeros puntos y comenzar con buen pie su camino hacia los dieciseisavos de final.

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El primer compromiso del día será el choque entre Catar y Suiza, correspondiente al Grupo B. El encuentro se disputará en el área de la Bahía de San Francisco y marcará el debut de dos selecciones que aspiran a pelear por la clasificación junto a Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La actividad continuará con uno de los partidos más atractivos de la fecha cuando Brasil se mida a Marruecos por el Grupo C. La selección sudamericana, una de las candidatas al título, enfrentará a un conjunto marroquí que llega con la intención de repetir las grandes actuaciones que ha mostrado en los últimos años.

Más tarde, Haití buscará dar la sorpresa frente a Escocia en otro encuentro del Grupo C. Los caribeños tendrán una dura prueba ante un rival europeo que llega con altas expectativas.

La jornada cerrará con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, correspondiente al Grupo D. Debido a la programación oficial del torneo, el encuentro iniciará a las 22:00 horas de Centroamérica, convirtiéndose en el último partido del día para los aficionados de la región.

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Partidos de hoy, viernes 12 de junio, en el Mundial 2026

Grupo B

Qatar vs. Suiza

  • Hora Centroamérica: 1:00 p.m.
  • Hora Panamá: 2:00 p.m.
  • San Francisco Stadium
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Grupo C

Brasil vs. Marruecos

  • Hora Centroamérica: 4:00 p.m.
  • Hora Panamá: 5:00 p.m.
  • Nueva Jersey Stadium

Haití vs. Escocia

  • Hora Centroamérica: 7:00 p.m.
  • Hora Panamá: 8:00 p.m.
  • Boston Stadium
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Grupo D

Australia vs. Turquía

  • Hora Centroamérica: 10:00 p.m.
  • Hora Panamá: 11:00 p.m.
  • Vancouver Stadium

Dónde ver los partidos de hoy del Mundial 2026

En Centroamérica, Tigo Sports transmite los partidos del Mundial 2026. En Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible por FOX y FS1, mientras que en español se puede seguir por Telemundo, Universo y Peacock.

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