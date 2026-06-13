Una nueva figura llegó al campamento de Panamá debido a las complicaciones que está teniendo el cuerpo técnico con las lesiones.

Thomas Christiansen sigue teniendo dificultades con los convocados al Mundial 2026 por parte de la Selección de Panamá. El técnico danés tuvo a varias figuras que llegaron con lo justo a la máxima competencia desde lo físico y aún cuenta con lesionados en el campamento.

Tanto Adalberto Carrasquilla como Luis Mejía son los más comprometidos de Panamá. El portero estará a la par de sus compañeros, pero el volante de Pumas todavía está en plena recuperación. Este viernes recién pudo saltar al campo para correr de manera diferenciada y no estaría en el debut contra Ghana.

Por este motivo, Thomas Christiansen decidió sumar a un nuevo refuerzo al campamento panameño ubicado en Ontario. Según la información del periodista José Ángel Rodríguez, habrá un nuevo fisioterapeuta entre los Canaleros para trabajar en las recuperaciones.

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Panamá suma un nuevo fisioterapeuta para trabajar con los lesionados

Se trata del uruguayo Federico Delbene, Licenciado en Fisioterapia que trabajó en las lesiones de varios futbolistas de la Selección de Uruguay y también de Colombia en su momento. Además, fue parte de varios clubes como Seattle Sounders, Santos Laguna, Necaxa, Copenhague, Pisa, entre otros.

Federico Delbene junto a Juan Camilo Hernández.

Si bien la prioridad del nuevo fisioterapeuta será trabajar con la lesión de Adalberto Carrasquilla, también estará presente por si alguno de los futbolistas que llegó físicamente al límite se resiente de sus problemas musculares.

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Aníbal Godoy, Carlos Harvey y Azarías Londoño son los otros nombres que estuvieron con dificultades hasta lo último. Por este motivo, a días del debut contra Ghana, Christiansen suma un refuerzo de jerarquía en su labor y en un momento más que importante.

En resumen

El técnico Thomas Christiansen sufre por los jugadores lesionados de Panamá para el Mundial 2026.

sufre por los jugadores lesionados de Panamá para el Mundial 2026. El volante Adalberto Carrasquilla entrena diferenciado y peligra su debut contra la selección de Ghana.

entrena diferenciado y peligra su debut contra la selección de Ghana. El fisioterapeuta Federico Delbene se incorporó al campamento de Panamá para recuperar a los futbolistas.