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“Que se vaya”: desde Estados Unidos mandan rotunda sentencia sobre el futuro Keyrol Figueroa

El delantero de 19 años es del interés de la Selección de Honduras y Francis Hernández viajó para convencerlo; ahora desde Estados Unidos lo aconsejan.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyrol Figueroa de 19 años fue uno de los goleadores del Liverpool en la Premier League 2. Foto: Anfield Watch,
Keyrol Figueroa de 19 años fue uno de los goleadores del Liverpool en la Premier League 2. Foto: Anfield Watch,

Recientemente, el Liverpool quedó fuera en los play-off de la Premier League 2, marcando el fin de la temporada para las inferiores de “Los Reds” y por supuesto para Keyrol Figueroa.

El delantero fue uno de los más destacados en el club: anotó 12 goles en 16 apariciones con la camisa del Liverpool, pese a eso, sigue sin hacer su aparición con el primer equipo en la Premier League.

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Por esa razón, desde Estados Unidos consideran que es hora que Keyrol Figuera abandone el club para buscar una oportunidad en un club élite, pero de primera división.

El consejo para Keyrol Figueroa

A través de la cuenta USMNT Prospects, en la que dan seguimiento a talentos estadounidenses por el mundo, debido a que otros jugadores de la academia son considerados por encima del hijo de Maynor Figueroa.

“Vale la pena notar que Wrigth es un jugador del 2008 que logró entrar en el banquillo del primer equipo la semana pasada. Juega en la misma posición que Figueroa. Este no es el primer delantero de la academia que ha recibido oportunidades por encima de Keyrol”, resaltó USMNT Prospects.

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Agregó: “Es hora de que se vaya. Simplemente no tiene una oportunidad real de triunfar con el primer equipo del Liverpool”.

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Es importante señalar que a Figueroa se le vence el contrato en junio de este año y de momento su futuro sigue sin ser resuelto a nivel de clubes y también con la Selección de Honduras.

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