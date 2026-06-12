Ideal para tener a mano, seguir todos los partidos y no perderse de nada: aquí tienen el fixture más completo del Mundial 2026 para imprimir en PDF.

El Mundial 2026 ya está en marcha. Después del puntapié inicial de este jueves, los fanáticos comienzan a organizar sus días para no perderse ningún partido de la Copa del Mundo, que por primera vez reúne a 48 selecciones y se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, en Fútbol Centroamérica les traemos una herramienta muy útil para estos días: el calendario para imprimir, ideal para seguir el fixture completo, anotar resultados, marcar los clasificados y tener a mano todos los cruces hasta la gran final.

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Calendario del Mundial 2026 para imprimir en PDF

El fixture del Mundial 2026 puede descargarse en formato PDF para imprimir y consultar en cualquier momento. El documento incluye la programación completa del torneo, desde la fase de grupos hasta la final, con los partidos ordenados por fecha, sede y etapa de competencia.

Cómo imprimir el calendario del Mundial 2026

Para imprimir el fixture del Mundial 2026, solo hay que descargar el archivo en PDF y abrirlo desde una computadora, celular o tablet. Luego, se puede seleccionar la opción de impresión y elegir el tamaño de hoja deseado.

Lo más recomendable es imprimirlo en formato A4 o carta, para que los grupos, horarios y cruces se vean con claridad. También puede guardarse en el celular para consultarlo durante todo el torneo sin necesidad de conexión permanente.

El Mundial 2026 se vive a pleno. (Getty Images)

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¿Cuándo empezó y cuándo termina el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzó el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio, día en el que se disputará la gran final. Durante más de un mes, las selecciones buscarán superar la fase de grupos y avanzar en el nuevo cuadro eliminatorio.

La Copa del Mundo se juega en 16 ciudades distribuidas entre Canadá, Estados Unidos y México. Este formato convierte al Mundial 2026 en el más grande de la historia, tanto por cantidad de equipos como por número de encuentros.

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ver también Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo y transmisión en vivo

Fixture del Mundial 2026: fases del torneo

El Mundial 2026 cuenta con una primera etapa de 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Los dos mejores de cada zona avanzan a la siguiente ronda, junto con los mejores terceros, para conformar el cuadro de eliminación directa.

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Las fechas clave:

Fase de grupos: del 11 al 27 de junio.

del 11 al 27 de junio. Dieciseisavos de final: desde el 28 de junio.

desde el 28 de junio. Octavos de final: desde el 4 de julio.

desde el 4 de julio. Cuartos de final: desde el 9 de julio.

desde el 9 de julio. Semifinales: 14 y 15 de julio.

14 y 15 de julio. Partido por el tercer puesto: 18 de julio.

18 de julio. Final: 19 de julio.

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ver también Sedes del Mundial 2026: la guía de ciudades y estadios en Estados Unidos, México y Canadá

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, uno de los escenarios principales de la competencia. Allí se conocerá al campeón de una Copa del Mundo que marcará un antes y un después por su nuevo formato y por la participación récord de selecciones.