“El próximo Luis Suárez”: en Liverpool dicen lo que nadie esperaba de Keyrol Figueroa

Keyrol Figueroa recién debutó con la Selección de Honduras. Desde Liverpool quieren concretar su renovación y lo comparan con Luis Suárez.

El recuerdo de Luis Suárez sigue muy vivo en Anfield. El delantero uruguayo marcó 82 goles en 133 partidos y formó una dupla increíble con varios de sus compañeros. Aunque jugadores como Roberto Firmino hicieron un gran trabajo para heredar su lugar, la verdad es que Suárez en su mejor momento era un jugador irrepetible.

Sin embargo, el Liverpool no deja de buscar a su próximo gran goleador. Según informa el medio especializado Anfield Watch, el club ya le ofreció un nuevo contrato a una joven promesa de la academia que tiene las condiciones para ser tan bueno como el exjugador del Ajax: Keyrol Figueroa.

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En Liverpool ven a Keyrol Figueroa como el próximo Luis Suárez

“El Liverpool confirma la oferta de contrato para el próximo Luis Suárez”, es lo que dice el medio citado, que ha dado un artículo detallado del por qué compara al uruguayo con el hondureño.

Al igual que Luis Suárez, Figueroa es un delantero centro nato. A pesar de su corta edad, su forma de jugar y su actitud dentro de la cancha demuestran que tiene todo para convertirse en un excelente número nueve.

“El Liverpool confirma la oferta de contrato para el próximo Luis Suárez”

La temporada 2025-26 fue difícil para él debido a una lesión que lo dejó fuera de las canchas por un tiempo. Pero eso no lo detuvo; en cuanto regresó, recuperó de inmediato su olfato goleador.

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Como su contrato termina en estos meses, en el club existía el miedo de que decidiera marcharse libre a otro equipo, por lo que los Reds ya se movieron para asegurar su continuidad.

De cara a la temporada 2026-27, lo más probable es que el club busque un préstamo para que siga sumando minutos y experiencia. Si el joven atacante continúa con la misma actitud puede triunfar y progresa como todos esperan. El Liverpool podría estar puliendo a su próximo Luis Suárez, como lo mencionan en Anfield Watch.

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En resumen

El juvenil Keyrol Figueroa es visto en Anfield como el proyecto a futuro para convertirse en el próximo Luis Suárez del Liverpool debido a su instinto goleador.

es visto en Anfield como el proyecto a futuro para convertirse en el próximo del Liverpool debido a su instinto goleador. Tras superar una lesión en la temporada 2025-26 y ante el riesgo de salir libre este verano, el club ya le ofreció un nuevo contrato para asegurar su continuidad.

Aunque destaca por su gran movilidad en el área, su juventud exige mayor presencia física, por lo que el Liverpool planea una cesión para la temporada 2026-27 luego de confirmar su renovación.