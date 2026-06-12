Inglaterra sufre un robo en pleno Mundial 2026: arrestos y equipamiento desaparecido antes del debut vs. Croacia

Los ingleses vivieron un episodio poco pensado a pocos días de debutar en el Mundial.

La Selección de Inglaterra, uno de los rivales de Panamá en la Copa del Mundo 2026, atraviesa momentos de preocupación luego de ser víctima de un robo que afectó parte importante de su logística de cara al torneo. El incidente ocurrió cuando el conjunto europeo realizaba el traslado de su equipamiento desde su concentración en Florida hacia su campamento oficial para la competición.

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De acuerdo con reportes del diario británico Daily Mail, entre los objetos sustraídos se encontraban botas de jugadores, balones de entrenamiento, equipos de análisis táctico, pizarras utilizadas por el técnico Thomas Tuchel y otros materiales fundamentales para el trabajo diario del cuerpo técnico. La situación ha generado alarma dentro de la delegación inglesa a pocos días de su estreno mundialista.

Antes del incidente, el personal de logística había preparado cuidadosamente todo el material necesario para la fase inicial del campeonato. La carga salió desde West Palm Beach, Florida, rumbo al complejo Swope Soccer Village, ubicado en Kansas City, Misuri, donde Inglaterra establecerá su base durante las próximas semanas del Mundial.

Inglaterra corre contra el tiempo para recuperar su material

El robo se produjo durante el trayecto entre ambas ciudades, dejando a los ingleses en una carrera contrarreloj para recuperar o reemplazar elementos considerados esenciales dentro de su planificación. El material perdido forma parte de la estructura de trabajo que utiliza Tuchel para preparar entrenamientos, análisis de rivales y sesiones de recuperación física.

Este nuevo problema se suma a otros episodios que han marcado la preparación inglesa en las últimas semanas. La selección ya había vivido momentos de tensión tras un tiroteo registrado cerca de su centro de entrenamiento y también por las consecuencias del terremoto que afectó los Cayos de Florida, circunstancias que alteraron parte de su cronograma previo al Mundial.

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Mientras tanto, en Panamá siguen de cerca todo lo relacionado con sus rivales del Grupo L. Inglaterra debutará frente a Ghana, un resultado que también será observado por los dirigidos por Thomas Christiansen, quienes afrontarán su primer compromiso ante Croacia con la ilusión de sorprender y pelear por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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