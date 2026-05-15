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Mensaje desde la Premier League: Honduras recibe el reconocimiento menos esperado tras el anuncio sobre el futuro de Keyrol Figueroa

En una semana importante para el fútbol de Honduras, la Premier League ha dejado un mensaje que pone al país en lo más alto.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyrol Figueroa jugará para la Selección de Honduras.
Keyrol Figueroa jugará para la Selección de Honduras.

Liverpool ha desatado la locura y el orgullo entre los aficionados catrachos. En la previa de su partido de la Premier League contra el Aston Villa, el famoso club europeo sorprendió a todos en su cuenta oficial de Instagram con un emotivo guiño hacia Honduras, utilizando como fondo las espectaculares playas de Roatán.

La imagen, que rápidamente se volvió viral, muestra el arte oficial del partido fusionado con la belleza natural del caribe hondureño. Un verdadero detallazo que ha puesto los ojos del mundo del fútbol sobre las tierras catrachas.

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Este gran gesto de los “Reds” no es una casualidad. La publicación llega precisamente en una semana histórica para el balompié nacional. Hace solo unos días, se confirmó oficialmente que el joven delantero Keyrol Figueroa, quien brilla en las academias del Liverpool, ha decidido vestir la camiseta de la Selección Honduras.

El delantero, hijo de la leyenda hondureña Maynor Figueroa, había estado jugando para las selecciones menores de Estados Unidos, por lo que su decisión de representar a Honduras representa un tremendo triunfo para el país.

Detrás de este histórico logro para el fútbol hondureño hay un nombre clave: Francis Hernández. Gracias a su incansable gestión se logró convencer al talentoso atacante de que el futuro de su carrera internacional está con la H.

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El arte del Liverpool en Instagram es un reflejo del enorme respeto que el club inglés tiene por la tierra de su joya juvenil. Sin duda, un momento que llena de orgullo a todo el país y que demuestra que Honduras está sonando fuerte en el fútbol de élite.

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