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Ceremonia y partido inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Entérese de los detalles de la ceremonia inaugural previo al Estados Unidos vs. Paraguay en su debut en el Mundial de 2026, a qué hora y en qué canal verlo en Centroamérica.

Llamada presidencial

Donald Trump dedicó unas palabras al plantel de USA.

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Todo listo

Siga el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración en USA y el partido de Estados Unidos vs Paraguay

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Ceremonia inaugural
© Getty ImagesCeremonia inaugural

La selección de Estados Unidos Paraguay se enfrentarán en su debut en el Mundial de 2026; encuentro que abre la actividad del grupo D que comparten con Australia y Turquía.

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Los Ángeles Stadium será el escenario que recibirá el debut de la selección de las barras y las estrellas que de la mano de Mauricio Pochettino intentarán abrir con pie derecho y ante su afición la Copa del Mundo en la que se lucen como una de las cedes.

¿A qué hora empieza la ceremonia en Centroamérica?

El show de inauguración comenzará antes del partido, en los siguientes horarios.

  • 5:30 p.m. (17:30 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 6:30 p.m. (18:30 horas): Panamá.

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputará este viernes 12 de junio y el juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

  • 19:00 horas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica
  • 20:00 horas en Panamá
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Dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay

La transmisión de Estados Unidos vs. Paraguay estará a cargo de las cadenas poseedoras de los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en TV abierta como en las plataformas de streaming.

  • Panamá: RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

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