¿Quién es Orlando Gill, el arquero titular de Paraguay ante Estados Unidos en el Mundial 2026?

Orlando Gill será el encargado de custodiar el arco de Paraguay ante Estados Unidos en el debut de la Albirroja en el Mundial 2026. El arquero de San Lorenzo de Almagro fue el elegido por Gustavo Alfaro para un partido de máxima exigencia ante uno de los anfitriones del torneo.

Orlando Gill es el elegido por Gustavo Alfaro para custodiar el arco de Paraguay en el debut ante Estados Unidos por el Mundial 2026. En una Albirroja que vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años, el entrenador argentino apostó por el arquero de San Lorenzo de Almagro para un partido de enorme presión ante uno de los anfitriones del torneo.

Nacido en San Lorenzo, Paraguay, el 11 de junio de 2000, Orlando Daniel Gill Noldín juega como arquero, es zurdo y se destaca por su porte físico: 1,98 metros de altura y 78 kilos de peso.

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De San Lorenzo a ¡San Lorenzo!

Su carrera comenzó en su país natal, donde se formó en el Club Sportivo San Lorenzo. Allí hizo sus primeros pasos como profesional antes de cruzar al fútbol argentino, en una operación muy particular: pasó del San Lorenzo paraguayo al San Lorenzo de Almagro, Argentina, primero para sumarse a la Reserva y luego para empezar a ganarse un lugar en el plantel profesional.

En Boedo, Gill fue de menor a mayor. Llegó sin tanto ruido, atajó en la Reserva y terminó transformándose en una apuesta fuerte para el arco azulgrana. Su debut oficial en la Primera de San Lorenzo se produjo el 13 de diciembre de 2024, en la derrota 1-0 ante Tigre. Poco después, el club argentino decidió comprar parte de su pase y asegurar su continuidad.

Orlando Gill llegó en silencio y terminó adueñándose del arco del Ciclón (Getty Images).

La temporada 2025 fue la que terminó de cambiarle la carrera. Con el Ciclón, Gill empezó a sumar actuaciones importantes en un arco siempre exigente. Al día de hoy, registra 59 partidos con el primer equipo azulgrana, en los que recibió 44 goles y logró 29 vallas invictas.

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El salto a la Albirroja

Su rendimiento en Argentina lo puso en la conversación de la selección guaraní y lo transformó en una alternativa real para Gustavo Alfaro, que buscaba competencia interna para un puesto en el que no tenía un titular indiscutido..

El salto a la Albirroja llegó en las Eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026. Gill debutó con la selección mayor en el triunfo 1-0 ante Perú y desde entonces fue ganando terreno dentro del grupo.

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Gill debutó con Paraguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (Getty Images).

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En la convocatoria mundialista, Gill compitió por un lugar con otros arqueros como Roberto “Gatito” Fernández y Gastón Olveira. Sin embargo, para el estreno ante Estados Unidos, Alfaro se inclinó por el arquero de San Lorenzo.

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En síntesis