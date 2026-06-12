¿Traición al Olimpia? José Mario Pinto confiesa quiénes lo convencieron de irse de Honduras

José Mario Pinto ya está en Costa Rica para afrontar su nuevo reto con el Sporting tras dejar Olimpia.

El fútbol de Costa Rica le da la bienvenida a un nuevo talento hondureño. José Mario Pinto fue presentado de forma oficial como el flamante refuerzo del Sporting San José. Tras su exitoso paso por el Olimpia, el atacante catracho ya se puso la camiseta de su nuevo club y dio sus primeras palabras como jugador josefino.

Pinto no ocultó su entusiasmo por este gran paso en su carrera profesional y confesó que dos viejos conocidos de la Liga Nacional influyeron para que tomara la decisión: Alex López y Carlos Pineda, quienes le hablaron maravillas de la institución de Costa Rica.

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Al ser consultado sobre cómo toma este importante desafío fuera de Honduras, el futbolista se mostró muy ilusionado por el camino que empieza.

“La verdad muy contento, feliz por esta nueva aventura, un nuevo comienzo. Ya días lo buscaba de salir al extranjero y la verdad me gustó mucho el proyecto”.

Pinto llega a Costa Rica con la maleta llena de títulos tras ganarlo prácticamente todo en Honduras, y dejó claro que su única meta con el Sporting es seguir levantando copas.

“Vengo de un gran equipo, me inculcaron ganar y vengo a aportar mi granito de arena a este hermoso proyecto y vengo a pelear por el título”.

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El papel de Alex López y Carlos Pineda

La hermandad hondureña fue clave para que el fichaje se hiciera realidad. El jugador reconoció el peso que tuvieron sus compatriotas para convencerlo de mudarse al fútbol tico.

“Sí, ellos influyeron mucho para mi venida. Me hablaron maravillas de aquí, así también con el resto de compañeros, espero irlos conociendo poco a poco y ojalá podamos hacer una familia”.

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Para cerrar su presentación, el atacante hondureño definió lo que la fanaticada del Sporting de Costa Rica puede esperar de él cada vez que salte a la cancha:

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“Entrega, garra y mucho compromiso para dar mi grano de arena para el equipo para lograr el objetivo”.

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En resumen

José Mario Pinto dejó al Olimpia y fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Sporting de Costa Rica.

El jugador confesó que sus compatriotas Alex López y Carlos Pineda influyeron en su decisión porque le hablaron maravillas del club.

Pinto llega con una mentalidad ganadora y prometió entrega, garra y compromiso para pelear por el título de liga.

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