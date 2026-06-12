Paraguay visitará a Estados Unidos en el primer partido correspondiente al grupo D. Habrá duelo de técnicos argentinos.

Este viernes llega el segundo día del Mundial 2026. Después del debut de México en su casa, será el turno de la Selección de Estados Unidos que enfrentará a la Selección de Paraguay en la ciudad de Los Ángeles, precisamente en el SoFi Stadium.

Habrá un enfrentamiento de argentinos en el banquillo. Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro se verán las caras por segunda vez después del cruce que tuvieron en noviembre de 2025, ambos con la selecciones que representan al día de hoy. Ese encuentro quedó por 2-1 en favor de los norteamericanos.

En la previa del partido inaugural en territorio estadounidense, comparamos la diferencia salarial que existe entre cada entrenador. Pochettino prácticamente duplica el monto que recibe Gustavo Alfaro como DT de la Albirroja.

ver también Estados Unidos vs. Paraguay: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Centroamérica

Mauricio Pochettino gana 6 millones de dólares como DT de Estados Unidos

Actualmente, el salario de Pochettino para dirigir a la Selección de Estados Unidos alcanza los 6 millones de dólares por año. Esta cifra lo ubica como el tercer técnico mejor pago entre todos los seleccionadores que participan de la Copa del Mundo.

¿Cuánto percibe Gustavo Alfaro por su salario en la Selección de Paraguay?

Gustavo Alfaro, por su parte, está recibiendo el mejor contrato de su carrera como entrenador. Por comandar al seleccionado paraguayo, el ex DT de Costa Rica percibe un sueldo anual cercano a los 3 millones de dólares.

Este viernes, los entrenadores argentinos se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo. El encuentro está pactado para las 7:00 pm hora de Centroamérica (8:00 pm hora de Panamá).

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En resumen