Pedro Troglio envía contudente mensaje a Olimpia con su regreso para sustituir a Espinel y el golpe bajo a Motagua

El nombre de Pedro Troglio siempre será recordado hasta la eternidad en Olimpia. El argentino escribió una historia con letras de oro al ganar ocho títulos de Liga Nacional, uno de Liga Concacaf.

En una entrevista con Chepe Bomba, el argentino habló de la posibilidad de volver luego de que Eduardo Espinel renunciara. Todo indica que el uruguayo va finalizar el torneo Apertura 2025 y se irá de forma definitva.

Ante esto, Pedro Troglio respondió sobre un regreso a la Cueva donde por muchos años fue el rey.

“Como olvidar mi pasado en el Olimpia, muchos me preguntan si pienso regresar, uno como entrenador no puede cerrar puertas, al club que no iría es a Motagua, hablo por el respeto por la gente que me trató tan bien, hice seis años inolvidables con Olimpia”.

Dardo a Motagua, equipo nunca dirigiría por respeto a Olimpia

“Imagínate yo en Honduras yendo a dirigir al Motagua, no va, son seis años que le he hecho una relación inolvidable y sería difícil”, añadió.

A su respuesta agregó: “No, no iría a Alianza Lima, como no iría a Olimpia de Paraguay, como no iría a Motagua de Honduras. Es decir, pero no iría no porque los clubes me quieran, capaz que ni les importa que vaya, pero por respeto a la gente que me ha tratado bien”.

Con esto Troglio deja claro que si vuelve a Honduras por tercera vez, lo hará con Olimpia. Actualmente tiene contrato con Banfield, al que salvó del desceso, pero una llamada de Olimpia puede cambiar todo.

