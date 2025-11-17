Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Pedro Troglio envía contudente mensaje a Olimpia con su regreso para sustituir a Espinel y el golpe bajo a Motagua

Todo Olimpia sueña con el regreso de Pedro Troglio ante una salida de Eduardo Espinel, que ya reaccionó a su cargo.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Pedro Troglio respondió a una de las preguntas que má se hacen los aficionados.
Pedro Troglio respondió a una de las preguntas que má se hacen los aficionados.

El nombre de Pedro Troglio siempre será recordado hasta la eternidad en Olimpia. El argentino escribió una historia con letras de oro al ganar ocho títulos de Liga Nacional, uno de Liga Concacaf.

En una entrevista con Chepe Bomba, el argentino habló de la posibilidad de volver luego de que Eduardo Espinel renunciara. Todo indica que el uruguayo va finalizar el torneo Apertura 2025 y se irá de forma definitva.

Toda Honduras impactada con lo que le dijo Fantasma Figueroa a Reinaldo Rueda y Costa Rica puede sacar ventaja camino al Mundial 2026

ver también

Toda Honduras impactada con lo que le dijo Fantasma Figueroa a Reinaldo Rueda y Costa Rica puede sacar ventaja camino al Mundial 2026

Ante esto, Pedro Troglio respondió sobre un regreso a la Cueva donde por muchos años fue el rey.

“Como olvidar mi pasado en el Olimpia, muchos me preguntan si pienso regresar, uno como entrenador no puede cerrar puertas, al club que no iría es a Motagua, hablo por el respeto por la gente que me trató tan bien, hice seis años inolvidables con Olimpia”.

Dardo a Motagua, equipo nunca dirigiría por respeto a Olimpia

“Imagínate yo en Honduras yendo a dirigir al Motagua, no va, son seis años que le he hecho una relación inolvidable y sería difícil”, añadió.

A su respuesta agregó: “No, no iría a Alianza Lima, como no iría a Olimpia de Paraguay, como no iría a Motagua de Honduras. Es decir, pero no iría no porque los clubes me quieran, capaz que ni les importa que vaya, pero por respeto a la gente que me ha tratado bien”.

La sentencia que Honduras no quería ver y Costa Rica debe aprovechar para acercarse al Mundial 2026

ver también

La sentencia que Honduras no quería ver y Costa Rica debe aprovechar para acercarse al Mundial 2026

Con esto Troglio deja claro que si vuelve a Honduras por tercera vez, lo hará con Olimpia. Actualmente tiene contrato con Banfield, al que salvó del desceso, pero una llamada de Olimpia puede cambiar todo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Ha propuesto el regreso": Agustín Auzmendi ilusiona a Motagua con la noticia soñada
Honduras

"Ha propuesto el regreso": Agustín Auzmendi ilusiona a Motagua con la noticia soñada

Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Espinel
Honduras

Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Espinel

Sanción de Concacaf: Honduras sufre el golpe que le destapa el rumbo a Costa Rica, Guatemala y Panamá
Honduras

Sanción de Concacaf: Honduras sufre el golpe que le destapa el rumbo a Costa Rica, Guatemala y Panamá

Bolillo Gómez necesitó solo 3 palabras para amenazar a Panamá
Concacaf

Bolillo Gómez necesitó solo 3 palabras para amenazar a Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo