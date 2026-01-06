Tiene 19 años y tres equipos del exterior se pelean por él: la promesa de Panamá que se debate entre Europa o la MLS

Panamá inició el año con muchas noticias en medio de los preparativos para ir a disputar el Mundial 2026. La exaltación se siente tanto en el fútbol local como en el plano internacional, con muchos legionarios. No le falta emoción a cada paso.

No solamente trabaja la Selección Nacional, con los planes establecidos por el DT Thomas Christiansen. Los clubes panameños iniciaron su pretemporada, mientras se mueven en el mercado de pases. Muchos nombres se están en plena disputa.

Entre los mismos, se encuentra el de un joven prometedor que viene de hacer un papel aceptable en Europa. Se trata de Anel Ryce. De regreso en Plaza Amador, el mediocampista analiza tres ofertas importantes para el futuro de su carrera.

Anel Ryce es uno de los futbolistas con mayor proyección entre los futbolistas de Panamá. Tiene 19 años y juega como pivote. Su pase pertenece al Plaza Amador, aunque durante 2025 jugó en el Chornomorets de la segunda división ucraniana.

Ryce mantuvo una gran temporada en Ucrania, además de ser una pieza clave de la Selección Sub-20. Disputó un total de 14 partidos en Europa con los que pudo convertir un gol, y llegó a 13 presentaciones dentro de las formativas canaleras.

Anel Ryce, la joya de Panamá que se debate entre Europa y la MLS (RRSS).

Según informó el periodista Abraham Arrocha a través de su cuenta de X, tiene por delante tres ofertas para continuar con su carrera. Lo buscan dos equipos de la máxima categoría ucraniana y un club de la MLS también mostró su interés.