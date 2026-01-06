Es tendencia:
Costa Rica

Andrés Carevic no para: el campeón con Alajuelense que jugará en Sporting

Ya oficializado en Sporting, Andrés Carevic quiere reforzar fuerte a su nuevo equipo y cerró la llegada de un campeón con Alajuelense.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Andrés Carevic se lleva a otro ex Alajuelense.
Sporting FC continúa moviéndose con decisión en el mercado y Andrés Carevic deja claro que no piensa detenerse. El técnico argentino, campeón con Liga Deportiva Alajuelense en el 2020 y 2023, sigue armando su proyecto de cara al Torneo Clausura 2026 y este martes sumó a un nombre con pasado rojinegro que no pasa desapercibido.

Días atrás se confirmó la llegada del delantero Marcos Ureña, mientras que José Miguel Cubero asumió como gerente deportivo. En el banquillo, Carevic estará acompañado por sus asistentes Omar Royero y Juan Carlos Herrera, consolidando un cuerpo técnico con experiencia y peso en el fútbol nacional.

El futbolista campeón con Alajuelense que llega a Sporting

El conjunto albinegro oficializó la llegada de Johnny Álvarez como nuevo guardameta del club, que a partir de esta temporada tendrá como sede La Argentina de Grecia. La institución lo anunció en redes sociales con un mensaje breve pero contundente, dándole la bienvenida al portero que ahora defenderá los colores de Sporting.

La salida se dio tras un semestre con escasa participación. El guardameta disputó apenas un partido en el Apertura 2025, en la jornada 18 ante San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde. Aquel encuentro, correspondiente a la última fecha de la fase regular, terminó con victoria rojinegra 0-2, en un duelo en el que la Liga ya no se jugaba nada tras asegurar su clasificación.

Desde Alajuelense, el club se despidió del arquero con un mensaje cargado de gratitud, recordando su trayectoria desde las divisiones menores y deseándole éxito en esta nueva etapa de su carrera.

Con este movimiento, Andrés Carevic vuelve a mirar hacia jugadores con pasado reciente en la Liga y refuerza a Sporting con futbolistas que saben lo que es competir y salir campeones. El Clausura 2026 se acerca y el equipo albinegro empieza a tomar forma bajo la conducción de un técnico que no pierde tiempo.

