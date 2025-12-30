¡Oficial! Motagua hace el anuncio que la afición exigía ante los rumores de su salida: “Lo ratifica”

La junta directiva de Motagua se vio en la obligación de hacer un anuncio en sus canales oficiales luego de varios rumores que se dieron acerca de su entrenador Javier López.

Muchos ponían al español fuera de Motagua y esto no gustó a los altos mandos que han tenido que salir al paso de los rumores y darle un toque de realidad a todos.

Motagua hace anuncio oficial sobre Javier López

Luego de una reunión que sostuvo, el Azul Profundo ha determinado que López es el elegido para tomar el rumbo del club en 2026.

“Dirigencia de Motagua ratifica continuidad de Javier López. Ante versiones que circulan en redes sociales que indican que el español Javier López, está fuera de Motagua, la dirigencia azul ratifica que el estratega sigue en su cargo y goza de toda la confianza de los directivos”, informó el club en redes sociales.

Con este anuncio, Motagua deja claro que le da una oportunidad más a López, que llegó a mitad de torneo para suplir la salida de Diego Vázquez.

Eso sí, a pesar de no haber armado la plantilla, no pudo cumplir los objetivos y no entró a la Concachampions 2026, tampoco llegó largo en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Javier dirigió un total de 24 partidos dirigidos, en todas las competiciones, acumula 11 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

