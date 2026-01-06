La limpieza de Saprissa tiene una nueva víctima y la afición lo celebra: “Llegó con un ambiente negativo”

En medio del proceso de reestructuración que vive el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada, las decisiones tomadas por la dirigencia han comenzado a generar reacciones positivas entre la afición.

La salida de ciertos nombres del plantel, señalados por no encajar en el proyecto deportivo ni en el ambiente interno del club, es vista como un paso necesario para renovar energías y fortalecer el grupo para este 2026.

ver también Fue una de las grandes promesas de Saprissa, salió campeón y ahora fichará con un rival directo

¿Cuál es la nueva víctima en Saprissa?

Aunque su llegada generó expectativa, la situación de Marcos Escoe en Deportivo Saprissa podría cambiar antes de lo previsto. El atacante firmó en agosto un contrato por dos años, equivalente a cuatro torneos cortos; sin embargo, apenas cinco meses después existe la posibilidad de una salida a préstamo.

Marcos Escoe – Deportivo Saprissa

De acuerdo con lo confirmado por Teletica.com, Bryan Sánchez, presidente de Pitbulls Santa Bárbara, reconoció que su club ya solicitó formalmente la cesión del jugador, dejando abierta una nueva etapa en el futuro inmediato del futbolista.

Sin protagonismo en Saprissa

Bryan Sánchez también fue consultado sobre los motivos que le impidieron al atacante tener mayor protagonismo en Deportivo Saprissa y esto respondió.

Publicidad

Publicidad

“El problema es que el llegó ya con un ambiente un poco negativo, que tal vez no esperaban otro tipo de fichaje no de Segunda B, pero él tiene condiciones de sobra. Necesita minutos y confianza, que anote goles y que vuelvan a creer en él, eso es lo que necesita el jugador”, compartió Bryan Sánchez para Teletica.

Marcos Escoe – Deportivo Saprissa

Publicidad

Según explicó Bryan Sánchez, en Pitbulls Santa Bárbara consideran que pueden ofrecerle mayor continuidad y experiencia competitiva tanto a Marcos Escoe como a Ariel Alemán, con el objetivo de que ambos sumen minutos y lleguen con mejor ritmo para disputar el Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso