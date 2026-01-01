Es tendencia:
Honduras

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

Real España ya le quitó un jugador a Motagua y ahora la venganza vendría desde el equipo azul contra Jeaustin Campos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos podría sufrir una baja en Real España.
Real España le quitó a Motagua a Anthony García, el extremo decidió no volver a Motagua para darle el paso a jugar en el Real España para el Clausura 2026.

Jeaustin Campos se quedó con prometedor futbolista y ahora Motagua busca quitarle al portero suplente que tiene La Máquina y que ha dado garantías cuando Buba López no estuvo.

Motagua quiere a Onan Rodríguez para el Clausura 2026

“Motagua monitorea muy de cerca la situación del guardameta, Onan Rodríguez.

El arquero de 22 años rechazó las dos propuestas de renovación que le presentó Real España y actualmente es agente libre”, informa Álvaro de la Rocha.

La Máquina quiere que siga en el club, pero las dos ofertas que le hicieron no satisfacieron al guardameta que busca estabilidad en los minutos de juego.

Olimpia también sigue al arquero, pero parece que se baja de la puja porque Eduardo Espinel quiere seguir contando con Andrés Salazar. Lo que queda claro es que Onan está cerca de dejar Real España.

