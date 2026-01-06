“Aceptó el llamado”: Luis Fernando Tena lo fue a buscar y Guatemala celebra el llamado a una de las joyas más pedidas

Guatemala se encuentra en medio de un proceso de recambio. Luego del traspié en las Eliminatorias al Mundial 2026, el equipo se dispuso a iniciar una serie de cambios de cara a nuevos objetivos. No quieren perder oportunidades de trabajo.

FEDEFUT tomó como punto de partida la renovación contractual del entrenador Luis Fernando Tena. Será ese el nombre que encabece esta nueva etapa, con la continuidad de lo que tomaron como positivo y la eliminación de lo negativo.

Por eso mismo, Tena decidió iniciar el año con una serie de amistosos. Para estos le extendió a las autoridades una lista de legionarios a los que le gustaría citar en estos. Pese a las dificultades de hacerlo por fuera de FIFA, hay ya buenas nuevas.

Guatemala confirmó el llamado para DeCarlo Guerra en la Selección Nacional

Luis Fernando Tena tendría anotados a los legionarios a quienes citaría para jugar el partido contra Canadá del próximo 17 de febrero en Los Ángeles. Serían Matt Evans, DeCarlo Guerra, Holger Escobar, Aarón Herrera y Nelson Andrade.

Según dio a conocer el periodista Juan Rodas a través de su cuenta de Instagram, Guerra “aceptó el llamado” de la Selección Nacional. Viajará este fin de semana a Guatemala para enfrentar al equipo canadiense, en lo que será su gran debut.

El joven pivote de 17 años nació en los Estados Unidos, pero eligió defender los colores chapines. Participó de la U15 estadounidense, así como de la Sub-17 y de la Sub-20 guatemaltecas. Actualmente, es una de las piezas clave de LAFC2.

