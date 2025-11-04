A pesar de la polémica: Troglio y Auzmendi dan desde Argentina la noticia que Olimpia y Motagua estaban esperando

Banfield se salvó del descenso en Argentina tras derrotar 2-1 a Lanús en el Clásico. Los dirigidos por Pedro Troglio han dado un gran respiro y cumplieron su objetivo. Algo que en Olimpia y Motagua esperaban, ambos protagonistas dejaron su huella en los clubes de Honduras.

Rodrigo Auzmendi marcó el gol definitivo de la salvación luego de soltar un zurdazo dentro del área al minuto 68′. El delantero acabó con su mala racha.

ver también Alerta Levante: el equipo que se enamoró de Kervin Arriaga tras marcar su primer gol en la Liga Española

Tras finalizar el partido, Auzmendi celebró con todo con un pequeño gesto a la afición de Banfield que lo criticaba, las palabras en el video son claras.

Tweet placeholder

Lo que Olimpia y Motagua esperaban de Pedro Troglio y Rodrigo Auzmendi

Banfield concretó la salvación y Troglio aseguró en Conferencia de prensa que: “Estoy feliz por primera vez en el semestre”.

Auzmendi también dio declaraciones sobre la salvación: “Ganar un clásico siempre tiene un sabor distinto”, explicó el delantero, que se sinceró y reflexionó que “veníamos de partidos donde no nos estaban saliendo las cosas y con estos dos triunfos nos salvamos del descenso que era el objetivo. Muy contento porque este grupo desde el primer día que llegué se trabajó un montón para esto y se lo merece más que nadie”.

Publicidad

Publicidad

Y el ex Motagua ilusiona: “El objetivo era salvarse del descenso, estaba muy complicado. Sabíamos que lo podíamos afrontar, el equipo y el grupo que tenemos es bárbaro. Me recibieron de la mejor manera, eso lo valoro mucho. Ahora estamos metidos entre los ocho, vamos para arriba y por más”.

Rodrigo marcó su cuarto gol con la camisa de Banfield, pero traía una mala racha y había perdido la titularidad.

Publicidad

ver también Lo confirman: Everardo Rose se aleja de Panamá y puede fichar por un impensado grande de Centroamérica

“Tenía situaciones y no las podía convertir, estaba en mala racha, pero en algún momento se iba a cortar y tenía mucha fe de que podía ser en el clásico. Se lo dedico a mi familia, los amigos que vinieron a verme y la gente de Banfield que siempre nos está apoyando”, reconoció el goleador.

Publicidad

Banfield se ubica sexto on 20 unidades, a tres del líder Boca Juniors, en una Zona A. Tras consumar la salvación, ahora buscará entrar a la fase final por el título.

Publicidad