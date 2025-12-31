De Motagua a la MLS: figura de las Águilas es seguido por un importante club estadounidense

El mercado de pases vuelve a poner el foco en Honduras y en un nombre que empieza a ganar peso fuera de sus fronteras. Desde Motagua hasta la MLS, el camino de una de sus joyas podría dar un salto importante en los próximos meses, impulsado por el interés concreto de un club estadounidense que ya lo sigue de cerca.

En los últimos años, la MLS se convirtió en un destino habitual para jóvenes talentos de América Latina. Ya no solo se trata de figuras consolidadas, sino también de apuestas a futuro, y en ese escenario aparece el delantero hondureño de apenas 19 años, quien estaría en la órbita del FC Cincinnati.

¿Cuál es el futbolista de Motagua que es buscado desde la MLS?

Según reportes locales, Cincinnati está interesado por Mathias Vázquez. El interés existe desde que se enfrentaron a Motagua en la Copa de Campeones de Concacaf. En aquella serie, el rendimiento de Vázquez llamó poderosamente la atención del cuerpo técnico y de los visores del club norteamericano, que desde entonces comenzaron a observar con mayor detalle su evolución.

A partir de ahí, el club estadounidense analizó videos, estadísticas y partidos completos del atacante en la liga hondureña. El veredicto fue claro: quieren incorporarlo, aunque con un plan progresivo. La idea inicial sería sumarlo a la estructura formativa del club, para que se adapte al ritmo, al estilo de juego y al entorno competitivo de la MLS, antes de dar el salto definitivo al primer equipo.

Mathías Vázquez es buscado por el FC Cincinnati.

Sin embargo, la operación todavía no está cerrada. Mathías Vázquez tiene contrato con Motagua hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier movimiento implicará una negociación económica. Ese es, por ahora, el principal punto de análisis para Cincinnati, que evalúa cuánto está dispuesto a pagar y bajo qué condiciones avanzar. Incluso se contempla la posibilidad de un préstamo, como paso previo a una compra definitiva.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Oficial! Motagua hace el anuncio que la afición exigía ante los rumores de su salida: “Lo ratifica”

Un rendimiento que respalda el interés

Los números de Mathías Vázquez explican por qué desde Estados Unidos pusieron los ojos en él. Con apenas 19 años, el delantero ya suma 13 goles en 41 partidos oficiales con Motagua, registros poco habituales para un futbolista de su edad en Primera División.

A eso se le suma su recorrido en las selecciones juveniles de Honduras, donde también dejó huella. En la Sub-21 anotó un gol en tres partidos, y en la Sub-20 volvió a marcar, confirmando que no se trata de una aparición aislada, sino de un proyecto sólido.