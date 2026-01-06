“Oficialmente”: Luis Paradela sorprende a Saprissa con el mensaje que enloquece a la afición antes de volver a Costa Rica

Una de las noticias más positivas para el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada de cara al 2026 fue la vuelta de Luis Paradela al equipo morado.

Luego de su experiencia en el fútbol europeo con el Universitatea Craiova, el atacante regresó a Costa Rica para reincorporarse a las filas moradas.

Recordemos que Luis Paradela guarda recuerdos muy especiales de su etapa en el Deportivo Saprissa, donde disputó 92 partidos, marcó 25 goles y sumó 10 asistencias, consolidándose como una pieza determinante en el ataque morado.

Mensaje de Luis Paradela que enloqueció a la afición del Saprissa

Luis Paradela volvió a encender la ilusión de la afición morada al compartir un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales: “Ya tengo oficialmente las dos camisetas de los mejores equipos”.

Luis Paradela – Saprissa

A través de su cuenta de Instagram, Luis Paradela compartió un momento especial al recibir de su esposa un regalo adelantado: dos camisetas que, para ella, también representan a los mejores equipos del mundo como Real Madrid y el Deportivo Saprissa.

Luis Paradela en su cuenta oficial de IG

Entre sonrisas y agradecimientos, el gesto no solo reflejó amor y complicidad, sino que también dejó un mensaje claro para Deportivo Saprissa: seguir elevando su identidad y su camiseta hasta ponerla a la altura de gigantes históricos como el Real Madrid.