Motagua recibe desde Olancho FC la respuesta por el fichaje de Rodrigo de Olivera y la limpieza del nuevo técnico

Haber marcado 19 goles en el Apertura 2025 hace que Rodrigo de Olivera se un delantero muy atractivo para los equipos grandes de la Liga Nacional de Honduras y el extranjero.

Motagua, que urge de un goleador de su talla, ha puesto los ojos sobre el uruguayo, pero no está solo, ya que también está el Comunicaciones de Guatemala y otro equipo de San Pedro Sula, que no se ha revelado el nombre.

Ante esto, Olancho FC ha tomado una decisión bajo el mando del nuevo técnico, Jhon Jairo López. El colombiano determinó hacer la convocatoria para la pretemporada del club en la que está De Olivera.

Con esto, Jhon Jairo le dice al delantero que cuenta con sus goles para el Clausura 2026 y que será el líder de su equipo.

Bajas en Olancho FC para el 2026

Los Potros también anunciaron unas bajas para 2026, el entrenador Reynaldo Tilguath, Alex López, Carlos Small y seguramente en el transcurso de los días venideros se irán más.

También anunció la continuidad de Omar Elvir y Machuca Ramírez, quienes buscarán seguir ayudando al club en 2026.

Ángel Villatoro, que había sido separado por el técnico anterior por indisciplina, ha regresado al club y estará en la pretemporada.

También confirmó el fichaje del panameño Jorlián Sánchez que llega procedente del Plaza Amador. El goleador prueba suerte en Honduras y en Los Potros buscará ser el encargado de anotar contra los rivales.

