Erick Lonnis lo celebra: Kenay Myrie recibe la noticia que transforma su carrera y beneficia a Saprissa

Kenay Myrie es uno de los juveniles más prometedores de todo el fútbol costarricense. A sus 19 años, el lateral derecho ya acumula un año consolidado entre los mejores en su posición dentro de la Liga Promérica y, además, suma roce internacional con la Selección Mayor de Costa Rica.

Al término del Torneo Apertura 2025, el canterano del Deportivo Saprissa entró en el radar de varios clubes del exterior que analizan seriamente hacerse con sus servicios en este mercado de fichajes.

Como su vínculo contractual con el club morado se extiende hasta 2028, cualquier negociación aparece como una oportunidad más que interesante para la directiva que hoy parece liderar Erick Lonnis.

El salto de Kenay Myrie

Ese interés creciente se vio respaldado por la última actualización del medio especializado Transfermarkt sobre el valor de mercado de Myrie. El espigado carrilero había iniciado la temporada con una cotización de 400 mil euros, pero con el cambio de año dio un salto impresionante: duplicó su valor hasta los 800 mil euros.

Kenay Myrie vale 800 mil euros (Transfermarkt.com).

Con esa cifra, Myrie pasó a convertirse en el segundo futbolista más valioso de toda la plantilla saprissista, solo por detrás del flamante refuerzo Tomás Rodríguez, cuya ficha está tasada en un millón de euros.

Saprissa se frota las manos

De esta manera, la dirigencia tibaseña cuenta con argumentos todavía más sólidos para intentar sacar el mayor rédito posible en una eventual negociación por Kenay Myrie.

De todos modos, su salto al exterior aún está lejos de ser una realidad inmediata y no se descarta que recién se concrete en el próximo mercado de fichajes. Sea como sea, el juvenil morado parece encaminado a continuar su carrera fuera del país y Saprissa se prepara para capitalizarlo.